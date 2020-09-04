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"Танцы со звездами 2020": рассекречены имена ведущих балкона во втором выпуске

"Танцы со звездами 2020": рассекречены имена ведущих балкона во втором выпуске
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В Украине стартовал новый сезон масштабного танцевального шоу Танцы со звездами 2020. В воскресенье, 6 сентября, состоится второй прямой эфир программы.

Как известно, во 2 выпуске на паркет выйдут 12 пар, которые поборются за место в проекте. Из-за коронавируса неизвестно, вернутся ли на шоу Ольга Фреймут с Ильей Падзиной и Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко.

В то же время на официальной странице Инстаграм организаторы "Танцев со звездами 2020" объявили, что зрителей ждет появление Евгения Кота и Иванны Онуфрийчук.

Победитель прошлогоднего шоу и знаменитая ведущая будут встречать участников после выступления. Поддержка от ведущих балкона не помешает участникам во 2 выпуске, ведь, по условиям шоу, впервые одна из пар покинет проект.

 
 
 
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Держались за руки и много фотографировались: Наталья Могилевская вышла на публику с новым спутником

Напомним, 30 августа 2020 года на телеканале "1+1" стартовал новый сезон развлекательного шоу "Танцы со звездами". Ведущими проекта стали Тина Кароль и Юрий Горбунов. А вот на балконе все пары встречала Наталья Могилевская.

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Танці с зірками, Танцы со звездами 2020.

Автор:

Телеграф
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