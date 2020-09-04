"Танцы со звездами 2020": рассекречены имена ведущих балкона во втором выпуске

Как известно, во 2 выпуске на паркет выйдут 12 пар, которые поборются за место в проекте. Из-за коронавируса неизвестно, вернутся ли на шоу Ольга Фреймут с Ильей Падзиной и Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко.
В то же время на официальной странице Инстаграм организаторы "Танцев со звездами 2020" объявили, что зрителей ждет появление Евгения Кота и Иванны Онуфрийчук.
Победитель прошлогоднего шоу и знаменитая ведущая будут встречать участников после выступления. Поддержка от ведущих балкона не помешает участникам во 2 выпуске, ведь, по условиям шоу, впервые одна из пар покинет проект.
View this post on Instagram
Напомним, 30 августа 2020 года на телеканале "1+1" стартовал новый сезон развлекательного шоу "Танцы со звездами". Ведущими проекта стали Тина Кароль и Юрий Горбунов. А вот на балконе все пары встречала Наталья Могилевская.