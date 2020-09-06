"Мастер Шеф" 10 сезон 2 выпуск: кто прошел в 20-ку кулинарного телепроекта

Масштабный кулинарный проект МастерШеф вернулся на украинские экраны. В юбилейном 10 сезоне программы зрителей ждут новые правила и уникальные участники.

В предыдущем выпуске судейская тройка отобрала тридцатку лучших кулинаров-аматоров. По новым правилам они сами выбрали категорию, в которой будут соревноваться за место в двадцатке участников Мастер Шеф 2020.

В 2 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 30-ка лучших кулинаров-любителей будут соревноваться за место в кулинарном проекте в трех предварительно выбранных категориях: рыба, мясо и десерты.

2 выпуск программы МастерШеф 10 сезон начнется с борьбы адептов рыбы за место в двадцатке сильнейших кулинаров. На первый взгляд, для восьми аматоров соревнований начнется идеально. На кухне неожиданно появятся судьи шоу - они приедут на огромной грузовой машине, полной рыбы и морепродуктов. За рулем виртуозная водитель Оля Мартыновская в комфорте доставила Эктора Хименес-Браво и рыбные деликатесы.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 5, 2020 at 9:12am PDT

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для кулинаров-любителей три вида рыбы: осетр, карп и форель. Каждый участник испытания должен собственноручно поймать главный ингредиент блюда, почистить его и приготовить.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 5, 2020 at 10:00am PDT

По результатам этого "рыбного" конкурса первыми участниками 20-ки кулинарного проекта в категории рыба стали: Екатерина Демьянова, Яна Балог, Юлия Венедиктова, Мария Кривенко, Алина Матвийчук и Яна Балог.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 5, 2020 at 10:14am PDT

Рыбники передали эстафету мясникам, и теперь они вступают в бой за место под кулинарным солнцем. Для них судьи подготовили несколько сюрпризов. Первый из них - участники будут готовить на открытом огне. А несмотря на борьбу за столь желанное место среди сильнейших, любителям придется сражаться еще и за лучший кусок мяса. Сердце, легкие, печень вырезка ...

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 5, 2020 at 10:35am PDT

Среди 10 участников категории мясо, повезло попасть к заветной 20-ке 10 сезона "Мастер Шеф" только шестерым кулинарам-любителям, домой поехали: Алина Тимко, Даниэль Окафор, Тамара Панчук и Ольга Норец.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 5, 2020 at 11:07am PDT

На десерт в программе МастерШеф 2020 выпуск 2 остались ... десертники! И им придется не просто приготовить сладкие вкусности и поразить судей, а изрядно попотеть над ними. Задача для любителей следующая: воспроизвести один из десертов на сливочном масле, которые предложат им судьи. На первый взгляд, звучит все очень просто. Но это не про нашу кухню. Для приготовления сладостей у аматоров будет все необходимое, кроме сливочного масла. Его участники должны добыть старым дедовским способом - маслобойка.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 5, 2020 at 12:04pm PDT

Не всем участникам удалось удивить судей 10 сезона "Мастер Шеф" своим десертом. Вита Ражба, Наталья Ильченко, Наталья Литвинова и Марго Рубанова покидают проект за шаг до мечты. Остальные кулинары-любители попали в 20-ку и уже в следующую субботу будут бороться за место в шоу.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Sep 5, 2020 at 12:41pm PDT

В 3 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы увидим первый конкурс "Эстафета" и первые слезы на проекте.