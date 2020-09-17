"Я не остановлюсь": Канье Уэст сходил "по-маленькому" и показал это на видео

Популярный американский рэпер опубликовал видео, на котором помочился на золотую статуэтку "Грэмми".

На своей официальной странице в Twitter известный исполнитель Канье Уэст снял ролик, в котором показал, как помочился на музыкальную премию "Грэмми", которую перед этим положил в унитаз.

"Поверьте мне, я не остановлюсь", - говорится в подписи к скандальному ролику.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Как оказалось, таким поступком Канье Уэст решил выразить свое недовольство компанией Universal Music, которая не дает ему освободиться от обязательств по их контракту.

Но в комментариях пользователи признались, что их удивляют последние посты Уэста: "Ты в порядке?", "Господи, кто-то так расстроил Уэста?".

Как сообщалось ранее, в августе этого года Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах США.

Также, рэпер занял первые строчки рейтинга Forbes как самая высокооплачиваемая знаменитость.