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"Я не остановлюсь": Канье Уэст сходил "по-маленькому" и показал это на видео

"Я не остановлюсь": Канье Уэст сходил "по-маленькому" и показал это на видео
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф
Популярный американский рэпер опубликовал видео, на котором помочился на золотую статуэтку "Грэмми".

На своей официальной странице в Twitter известный исполнитель Канье Уэст снял ролик, в котором показал, как помочился на музыкальную премию "Грэмми", которую перед этим положил в унитаз.

"Поверьте мне, я не остановлюсь", - говорится в подписи к скандальному ролику.

Как оказалось, таким поступком Канье Уэст решил выразить свое недовольство компанией Universal Music, которая не дает ему освободиться от обязательств по их контракту.

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Но в комментариях пользователи признались, что их удивляют последние посты Уэста: "Ты в порядке?", "Господи, кто-то так расстроил Уэста?".

Как сообщалось ранее, в августе этого года Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах США.

Также, рэпер занял первые строчки рейтинга Forbes как самая высокооплачиваемая знаменитость.

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Канье Уэст, Грэмми.

Автор:

Телеграф
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