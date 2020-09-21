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"Вдохновляет не забывать о любви к своему телу": Холли Берри показала роскошную фигуру (Фото)

"Вдохновляет не забывать о любви к своему телу": Холли Берри показала роскошную фигуру (Фото)
21:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Голливудская актриса Холли Берри опубликовала новое пляжное фото, поклонники в восторге.

Холли Берри в очередной раз похвасталась стройной фигурой в купальнике.

54-летняя кинозвезда порадовала фолловеров новым пляжным снимком, на котором запечатлена со спины в черном сдельном купальнике, обнажающем спину.

"Вернулась на пляж", — написала звезда в подписи.

 
 
 
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Back at the beach.

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

В комментариях фаны восхищенно обсуждали формы Берри, а также благодарили ее за кадры, которые мотивируют фолловеров придерживаться здорового образа жизни и следить за своей фигурой:

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"Спасибо за мотивацию! Ты всегда вдохновляешь меня не забывать о спорте и питании", "Роскошная фигура", "Ты невероятно красивая", "Эта женщина всегда вдохновляет меня не забывать о любви к своему телу", "Спасибо, Холли, ведь благодаря тебе я хожу в спортзал", — пишут в Сети.

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Холли Берри, Знаменитости, Звезды.

Автор:

Телеграф
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