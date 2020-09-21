"Вдохновляет не забывать о любви к своему телу": Холли Берри показала роскошную фигуру (Фото)

Голливудская актриса Холли Берри опубликовала новое пляжное фото, поклонники в восторге.

Холли Берри в очередной раз похвасталась стройной фигурой в купальнике.

54-летняя кинозвезда порадовала фолловеров новым пляжным снимком, на котором запечатлена со спины в черном сдельном купальнике, обнажающем спину.

"Вернулась на пляж", — написала звезда в подписи.

Переглянути цей допис в Instagram Back at the beach. Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 19 Вер 2020 р. о 2:11 PDT

В комментариях фаны восхищенно обсуждали формы Берри, а также благодарили ее за кадры, которые мотивируют фолловеров придерживаться здорового образа жизни и следить за своей фигурой:

"Спасибо за мотивацию! Ты всегда вдохновляешь меня не забывать о спорте и питании", "Роскошная фигура", "Ты невероятно красивая", "Эта женщина всегда вдохновляет меня не забывать о любви к своему телу", "Спасибо, Холли, ведь благодаря тебе я хожу в спортзал", — пишут в Сети.