Известный российский актер погиб в страшной аварии (фото)

Российский актер театра и кино Дмитрий Жулин погиб в результате автомобильной аварии во Владимирской области.

Авария произошла утром 21 сентября на 61-м км трассы «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Как сообщает полиция, актер, находясь за рулем своего автомобиля, нарушил правила дорожного движения и не предоставил преимущество маршрутному автобусу. Подробности ДТП еще выясняются.

В результате столкновения Дмитрий погиб на месте. Актеру было 43 года.

Также известно, что с Жулиным в авто был пассажир, которого госпитализировали. Пассажиры автобуса не пострадали. Пока больше подробностей нет.

Кадры с места ДТП засветились в социальных сетях. На снимках отчетливо видно, что актер выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу.

Дмитрий Жулин родился 27 июня 1977 года в Москве и окончил курс Ольги и Юрия Соломиных Высшего театрального училища имени Щепкина. Наибольшую популярность ему принесла роль Алексея Казарина в сериале «Александровский сад».