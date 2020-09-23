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"Спасибо за океан любви": поборовшая онкологию Алла Мазур обратилась к поклонникам

"Спасибо за океан любви": поборовшая онкологию Алла Мазур обратилась к поклонникам
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram
55-летняя звезда украинского телевидения, поборовшая рак, написала трогательное обращение к своим прклонникам.

На страницах в социальных сетях - и в Фейсбуке, и в Инстаграме, Алла Мазур обратилась к своим фанатам, поблагодарив их за огромную поддержку, за плздравления и приятные слова в ее адрес.

"Дорогі мої друзі - близькі і далекі! Дякую за океан вашої любові і підтримки цими днями! Спасибі за ваші слова, квіти, книги, побажання, неймовірні авторські вироби)) - все, що наповнює життя новими ідеями і сенсами" - написала ведущая в Инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial)

20 сентября ведущая вышла в эфир "ТСН.Тиждень" и предстала с короткой стрижкой и неокрашенной сединой. Своим примером Алла Мазур решила показать, что болезнь не приговор,  и бороться с ней нужно. Телезвезда хочет вдохновить остальных принимать и любить себя.

Алла рассказала, что ее новый образ получился спонтанно. Она просто посмотрела на себя и ей понравилось. "Побудемо і такою" - говорит ведущая. 

Телеведущая не знала, как ее образ воспримет зритель и очень переживала по этому поводу, ведь такое "радикально обновление" образа ведущей для съемочной команды было нетипичным. Однако переживания были напрасными, и телезрители очень радушно встретили новый образ Аллы.

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Первые комментарии про новый стиль ведущей начали появляться еще во время эфира. "Вы очень стильная и красивая", "Вы классная в любом образе", "Мы рады видеть Вас такой очаровательной снова" - пишут восторженные поклонники.

Также в восторге от нового образа остались и коллеги Аллы. "Мы были приятно удивлены и шокированы, насколько Алла круто выглядит" - сказала ведущая ТСН. Ранок Людмила Барбир.

Алла Мазур призналась, что именно мыли о любимой работе и поддержка со стороны коллег, поклонников, помогла ей бороться с болезнью.

Спасибі кожному, хто відгукнувся! Дякую щиро за всі вітання і добрі слова. Вони безцінні, бо створюють особливе енергетичне поле: яке надихає і дає сили. Міцного здоров'я і захисту з Неба - усім! - написала телезвезда в Фейсбуке.

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Телеведущая, Ведущая, Алла Мазур.

Автор:

Телеграф
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