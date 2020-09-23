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Настя Каменских зарядила подписчиков эффектным фото в стиле ню

Настя Каменских зарядила подписчиков эффектным фото в стиле ню
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица продолжает дразнить своих поклонников откровенными снимками.

Настя Каменских опубликовала в своем Instagram фото, на которых обнажила ягодицы и грудь, которую прикрыла руками. Фото было сделано на террасе на фоне природы и коттеджей. Вероятно, что снимок сделал супруг Насти - продюсер и репер Потап.

В посте под откровенными снимками звезда порассуждала о человеческой энергетике. Настя верит, что все в мире - это энергия, и у каждого человека есть своя частота энергетической волны.

Каменских считает, что чтобы жить так, как мечтается, нужно всего навсего настроиться на такую энергетическую частоту. Сначала мечты должны сбыться на энергетическом уровне, а уже потом они сбудутся и в настоящем.

"Начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!" - подытожила свои мысли Настя.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Поклонники певицы разделились на два лагеря - одни восхищаются фигурой певицы, другие же считают, что девушка перебарщивает с количеством откровенных снимков в сети.

"Соседям напротив этого балкона безумно повезло с видом, бюст то не прикрыт", "Спасибо, что в стрингах", "Тебя люблю, но это перебор", "Да чего уж ?трусы надо было тоже снять !!!! Хуже уже не будет!!!", "Явно не хватает внимания!!!", "Сколько можно уже выставлять свою голую задницу,все уже её видели!", "Пора детей рожать а не попу выставлять", - пишут недовольные. 

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Настя Каменских, Снимки, Певица.

Автор:

Телеграф
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