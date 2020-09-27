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Прямо у дверей театра умер актер из фильма "Антикиллер"

Прямо у дверей театра умер актер из фильма "Антикиллер"
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В Москве ушел из жизни 56-летний российский актер Никита Логинов.

Как сообщают росСМИ, актеру стало плохо, когда он выходил из театра "Около дома Станиславского", в котором работал руководителем художественно-постановочной части.

Отмечается, что смерть наступила быстро, детали пока выясняются. Сейчас полиция работает на месте происшествия.

Напомним, что актер Никита Логинов родился 12 июня 1964 года. Снимался в таких фильмах и сериалах, как "Антикиллер", "Мы - ваши дети", "ДМБ", "Пятая стража".

Никита Логинов

Как сообщалось ранее, у российского актера Владимира Конкина погибла 32-летняя дочь София. Девушка утонула в бассейне.

Также, на днях погиб российский актер театра и кино Дмитрий Жулин.

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Никита Логинов.

Автор:

Телеграф
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