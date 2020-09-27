Прямо у дверей театра умер актер из фильма "Антикиллер"

В Москве ушел из жизни 56-летний российский актер Никита Логинов.

Как сообщают росСМИ, актеру стало плохо, когда он выходил из театра "Около дома Станиславского", в котором работал руководителем художественно-постановочной части.

Отмечается, что смерть наступила быстро, детали пока выясняются. Сейчас полиция работает на месте происшествия.

Напомним, что актер Никита Логинов родился 12 июня 1964 года. Снимался в таких фильмах и сериалах, как "Антикиллер", "Мы - ваши дети", "ДМБ", "Пятая стража".

Как сообщалось ранее, у российского актера Владимира Конкина погибла 32-летняя дочь София. Девушка утонула в бассейне.

Также, на днях погиб российский актер театра и кино Дмитрий Жулин.