Первый в мире вылечился от ВИЧ, но не смог победить рак: история Тимоти Брауна

У первого пациента с ВИЧ, которому удалось достичь ремиссии после пересадки костного мозга, произошел рецидив рака крови.

Тимоти Браун — первый в мире человек, которого удалось полностью вылечить от ВИЧ — скончался в возрасте 54 лет. Об этом говорится на его странице в Facebook.

С прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15.10 рядом со мной и со своими друзьями, – написал его партнер Тим Гофген.

It is with great sadness that I announce that Timothy passed away at 3:10 pm this afternoon surrounded by myself and... Опубликовано Timothy Ray Brown Вторник, 29 сентября 2020 г.

В 2007 году Браун болел лейкемией, и после химиотерапии ему пересадили донорский костный мозг. Донор был устойчив к ВИЧ-инфекции, и это помогло Брауну тоже от нее избавиться. В течение 12 лет считалось, что он излечился от лейкемии и ВИЧ-инфекции. Однако недавно Браун заявил, что рак вернулся в прошлом году и распространился в организме.И на этот раз справиться с ней не удалось.

По мнению доктора из Берлинского университета Гера Хюттера, трансплантация костного мозга для Брауна была очень рискованной. Врачи уничтожили больную иммунную систему пациента с помощью химиотерапии, а затем пересадили клетки донора, которые должны были вырасти в новую иммунную здоровую систему. Первая трансплантация Брауна в 2007 году была лишь частично успешной: ВИЧ, казалось, исчез, а лейкемия — нет. В следующем году ему сделали вторую трансплантацию от того же донора, и она как будто бы сработала.

На долгие годы Тимоти Браун стал символом победы над ВИЧ, и в 2012 году даже основал фонд для борьбы с инфекцией.