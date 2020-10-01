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Орбакайте показала экстремальные развлечения внучки Пугачевой (Видео)

Орбакайте показала экстремальные развлечения внучки Пугачевой (Видео)
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram
49-летняя Кристина Орбакайте похвасталась отважным поступком дочери Клавы - девочка прокатилась на тарзанке.

На своей странице в Инстаграме Орбакайте поделилась с поклонниками милым роликом, который записала во время прогулки со своей дочерью и возлюбленным.

"Клавуся отважилась прокатиться на Тарзанке!" — подписала пост певица.

На видео 12-летняя внучка Аллы Пугачевой предстала в ярком голубом джемпере и стильных лосинах. "Сейчас я пойду на тарзанку!" - объявила девочка перед тем, как совершить отважный поступок.

Девочка надела необходимую экипировку и прослушала инструктаж на английском языке. Отметим, что Кристина Орбакайте вместе с дочерью Клавой и мужем уже больше 15 лет живет в США.

После инструктажа Клава начала проходить полосу препятствий, параллельно делясь с родителями своими эмоциями. "Как много тут нужно ходить!" - отметила девочка. И в конце она прокатилась на зиплайне.

 
 
 
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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Комментарии вспыхнули восторженными отзывами. Подписчики хвалят малышку за смелость. "Чудо дочь-бесстрашная Клавуся", "Отважная какая", "Здорово, молодчина!", "Смелая Клава!!!Не каждый ребенок отважиться,тем более девочка", "Отважная девочка, смелые родители" - пишут под видео.

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Кристина Орбакайте, Певица.

Автор:

Телеграф
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