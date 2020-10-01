Орбакайте показала экстремальные развлечения внучки Пугачевой (Видео)

49-летняя Кристина Орбакайте похвасталась отважным поступком дочери Клавы - девочка прокатилась на тарзанке.

На своей странице в Инстаграме Орбакайте поделилась с поклонниками милым роликом, который записала во время прогулки со своей дочерью и возлюбленным.

"Клавуся отважилась прокатиться на Тарзанке!" — подписала пост певица.

На видео 12-летняя внучка Аллы Пугачевой предстала в ярком голубом джемпере и стильных лосинах. "Сейчас я пойду на тарзанку!" - объявила девочка перед тем, как совершить отважный поступок.

Девочка надела необходимую экипировку и прослушала инструктаж на английском языке. Отметим, что Кристина Орбакайте вместе с дочерью Клавой и мужем уже больше 15 лет живет в США.