Парит в воздухе: в Лондоне поставили памятник Гарри Поттеру

В центре Лондона на площади Лестер-сквер появился памятник самому известному юному волшебнику Гарри Поттеру.

Фигура мальчика-волшебника присоединилась к статуям других известных персонажей, таких как Мэри Поппинс, Бэтмена, Багза Банни, мистера Бина и медвежонка Паддингтона.

Статуя из бронзы изображает актера Дэниела Рэдклиффа в роли мальчика-волшебника в сцене, где он впервые улетает на квиддич на своей метле «Нибус-2000».

Памятник расположили недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась мировая премьера первого фильма о Гарри Поттере.

Скульптура с изображением актера Дэниела Рэдклиффа - часть проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), который посвящен киноиндустрии последнего столетия.

Отметим, что церемония открытия памятника прошла с соблюдением социальной дистанции, а ее ведущим был Алекс Зейн. "Гарри Поттер принес столько радости поклонникам по всему миру, многие, в том числе я, выросли вместе с ним. Фантастически, что он занял место на Лестер-сквер, которое принадлежит ему по праву", - заявил он во время церемонии.