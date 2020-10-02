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В семье Ники Минаж пополнение - рэперша родила первенца

В семье Ники Минаж пополнение - рэперша родила первенца
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Экцентричная исполнительница родила своего первенца 30 сентября в Лос-Анджелесе.

Ники Минаж и ее супруг Кеннет Петти пока не комментируют это событие и не разглашают ни пол, ни имя ребенка.

Радостную новость о пополнении в семьи артистки сообщает зарубежный таблоид TMZ.

 
 
 
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Публикация от Barbie (@nickiminaj)

Исполнительница рассказала о своей беременности еще в июле, когда опубликовала на своей странице в Инстаграм подборку экстравагантных фотографий с большим животиком.  До этого рэперша всячески скрывала свое особое положение.

 
 
 
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#Preggers

Публикация от Barbie (@nickiminaj)

 Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями во второй раз

Напомним, Петти и Минаж начали встречаться в 2018 году, а поженились спустя год - в 2019 году.

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Ники Минаж, Беременность.

Автор:

Телеграф
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