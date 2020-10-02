В семье Ники Минаж пополнение - рэперша родила первенца

Экцентричная исполнительница родила своего первенца 30 сентября в Лос-Анджелесе.

Ники Минаж и ее супруг Кеннет Петти пока не комментируют это событие и не разглашают ни пол, ни имя ребенка.

Радостную новость о пополнении в семьи артистки сообщает зарубежный таблоид TMZ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barbie (@nickiminaj) 20 Июл 2020 в 10:16 PDT

Исполнительница рассказала о своей беременности еще в июле, когда опубликовала на своей странице в Инстаграм подборку экстравагантных фотографий с большим животиком. До этого рэперша всячески скрывала свое особое положение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Preggers Публикация от Barbie (@nickiminaj) 20 Июл 2020 в 7:21 PDT

Напомним, Петти и Минаж начали встречаться в 2018 году, а поженились спустя год - в 2019 году.