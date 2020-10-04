Звездный обед MONATIK и NK: как прошел новый эфир "Мастер Шеф"

Первый конкурс начался с отбора капитанов. Самыми смелыми в этом конкурсе оказались девушки - Мирра Борисова, Ирина Маленко и Ирина Раковчен соревновались в капитанстве с одним-единственным мужчиной - Дмитрием Балитой. Новоизбранные капитаны уже приготовились к набору участников в свои команды, но тройка судей 10 сезона "Мастер Шеф" подготовила для них небольшой сюрприз.
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По правилам конкурса, участники сами должны были выбрать своих капитанов. За тридцать минут без подсказок капитанам нужно было приготовить особое блюдо - собственную интерпретацию современной украинской кухни. Пробовали и оценивали блюда другие участники: они выбирали того капитана, чье блюдо было приготовлено лучше всех.
По выводам судей 10 сезона "Мастер Шеф" черные фартуки надели Дмитрий Балита из команды зеленых и Мирра Борисова из команды красных.
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В 5 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" 18 лучших поваров-аматоров страны впервые на кулинарном шоу будут готовить вместе со звездными гостями: певцом MONATIK и известной певицей NK. Задача команд была спрятана в двух холодильниках. Содержимое этих холодильников - все те продукты, которые есть в ежедневном рационе приглашенных селебрити. Рыба, специи, шоколад - продукты, которые любит MONATIK. А вот мясо, гречку и овощи предпочитает певица Настя Каменских. При этом звездные гости работали на одной кухне вместе с участниками.
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По решению звездных гостей судей 10 сезона "Мастер Шеф" победу одержала команда красных под руководством Насти Каменских.
На битве черных стояло задание приготовить классическое итальянское блюдо - равиоли, но с разными начинками. К тому же равиоли должны были отличаться по цветам. Дмитрий должен приготовить равиоли желтого цвета, Алекса - зеленые, Мирра - черные, а Мария - красные.
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В итоге, худшие блюда на битве черных приготовили Мирра и Алекса. В пятом выпуске шоу "Мастер Шеф"-10 проект покинула Алекса Антонова.
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Напомним, что шестой выпуск 10 сезона шоу "Мастер Шеф" выйдет в эфир 10 октября на канале СТБ.