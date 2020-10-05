Звезду фильмов Спайка Ли убили в Атланте

В воскресенье, 4 октября, в юго-западной части города Атланта, где жил актер, было обнаружено его тело со множественными огнестрельными ранениями в спину. Как сообщают правоохранители, неизвестный выстрелил актеру в спину несколько раз.
Медики, приехавшие на вызов, только констатировали смерть Берда, ведь полученные ранения были несовместимы с жизнью.
Полиция Атланты начала расследование убийства актера. Правоохранители активно работают над выяснением обстоятельств стрельбы, но подробностей расследования не раскрывают.
На своей странице в Инстаграме режиссер Спайк Ли сообщил о смерти Томаса Джефферсон Берда, посвятив актеру несколько трогательных постов.
"Мне так грустно сообщать о трагическом убийстве нашего любимого брата Томаса Джефферсона Берда. Мои соболезнования его семье. Покойся с миром, брат Берд", — написал Спайк Ли в первом посте.
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Далее режиссер опубликовал некоторые из своих любимых сцен из фильмов, в которых играл Берд.
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Томаса Джефферсона Берда можно было увидеть во многих фильмах режиссера: в роли устрашающего персонажа Эррола Барнса в Часах, в фильмах Чирак, Сладкая кровь Иисуса, Красный удар лета, Замороченные, Его игра, Садись в автобус и Девушка № 6.
Также на трагическую смерть актера отреагировала оскароносная актриса Виола Дэвис. На своей странице в Instagram она также посвятила пост Томасу.
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"Он нет!!! 2020! Что?! Мне нравилось работать с вами, Берд. Вы были прекрасным актером. Мне очень жаль, что ваша жизнь оборвалась. Молюсь за вашу семью. Мне очень жаль", - написала актриса.