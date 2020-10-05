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Звезду фильмов Спайка Ли убили в Атланте

Звезду фильмов Спайка Ли убили в Атланте
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram
70-летний актер Томас Джефферсон Берд скончался от множественных огнестрельных ранений.

В воскресенье, 4 октября, в юго-западной части города Атланта, где жил актер, было обнаружено его тело со множественными огнестрельными ранениями в спину. Как сообщают правоохранители, неизвестный выстрелил актеру в спину несколько раз. 

Медики, приехавшие на вызов, только констатировали смерть Берда, ведь полученные ранения были несовместимы с жизнью. 

Полиция Атланты начала расследование убийства актера. Правоохранители активно работают над выяснением обстоятельств стрельбы, но подробностей расследования не раскрывают. 

На своей странице в Инстаграме режиссер Спайк Ли сообщил о смерти Томаса Джефферсон Берда, посвятив актеру несколько трогательных постов. 

"Мне так грустно сообщать о трагическом убийстве нашего любимого брата Томаса Джефферсона Берда. Мои соболезнования его семье. Покойся с миром, брат Берд", — написал Спайк Ли в первом посте.

 
 
 
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Публикация от Spike Lee (@officialspikelee)

Далее режиссер опубликовал некоторые из своих любимых сцен из фильмов, в которых играл Берд.

 
 
 
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Публикация от Spike Lee (@officialspikelee)

 
 
 
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Публикация от Spike Lee (@officialspikelee)

 Томаса Джефферсона Берда можно было увидеть во многих фильмах режиссера: в роли устрашающего персонажа Эррола Барнса в Часах, в фильмах Чирак, Сладкая кровь Иисуса, Красный удар лета, Замороченные, Его игра, Садись в автобус и Девушка № 6.

Также на трагическую смерть актера отреагировала оскароносная актриса Виола Дэвис. На своей странице в Instagram она также посвятила пост Томасу.

 
 
 
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Публикация от VIOLA DAVIS (@violadavis)

"Он нет!!! 2020! Что?! Мне нравилось работать с вами, Берд. Вы были прекрасным актером. Мне очень жаль, что ваша жизнь оборвалась. Молюсь за вашу семью. Мне очень жаль", - написала актриса.

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Все по теме:

Смерть, Актер, Спайк Ли, Альманах 2020, Томас Джефферсон Берд.

Автор:

Телеграф
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