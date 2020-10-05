Звезду фильмов Спайка Ли убили в Атланте

70-летний актер Томас Джефферсон Берд скончался от множественных огнестрельных ранений.

В воскресенье, 4 октября, в юго-западной части города Атланта, где жил актер, было обнаружено его тело со множественными огнестрельными ранениями в спину. Как сообщают правоохранители, неизвестный выстрелил актеру в спину несколько раз.

Медики, приехавшие на вызов, только констатировали смерть Берда, ведь полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Полиция Атланты начала расследование убийства актера. Правоохранители активно работают над выяснением обстоятельств стрельбы, но подробностей расследования не раскрывают.

На своей странице в Инстаграме режиссер Спайк Ли сообщил о смерти Томаса Джефферсон Берда, посвятив актеру несколько трогательных постов.

"Мне так грустно сообщать о трагическом убийстве нашего любимого брата Томаса Джефферсона Берда. Мои соболезнования его семье. Покойся с миром, брат Берд", — написал Спайк Ли в первом посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spike Lee (@officialspikelee) 4 Окт 2020 в 10:40 PDT

Далее режиссер опубликовал некоторые из своих любимых сцен из фильмов, в которых играл Берд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spike Lee (@officialspikelee) 4 Окт 2020 в 11:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spike Lee (@officialspikelee) 4 Окт 2020 в 2:32 PDT

Томаса Джефферсона Берда можно было увидеть во многих фильмах режиссера: в роли устрашающего персонажа Эррола Барнса в Часах, в фильмах Чирак, Сладкая кровь Иисуса, Красный удар лета, Замороченные, Его игра, Садись в автобус и Девушка № 6.

Также на трагическую смерть актера отреагировала оскароносная актриса Виола Дэвис. На своей странице в Instagram она также посвятила пост Томасу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIOLA DAVIS (@violadavis) 4 Окт 2020 в 3:14 PDT

"Он нет!!! 2020! Что?! Мне нравилось работать с вами, Берд. Вы были прекрасным актером. Мне очень жаль, что ваша жизнь оборвалась. Молюсь за вашу семью. Мне очень жаль", - написала актриса.