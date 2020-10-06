Финалистка "Холостяка" устроила смертельное ДТП в Москве: фото, видео и подробности

В ночь на 6 октября в Москве произошло смертельное ДТП с участием в нем финалистки шоу "Холостяк" - Виктории Коротковой.

На Кутузовском проспекте на своем черном "Гелендвагене" 24-летняя девушка сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте, еще до приезда скорой. Сейчас личность погибшего устанавливается.

Свидетели ДТП отмечают, что у погибшего не было шансов выжить, так как машина ехала на очень высокой скорости.

Также очевидцы сообщают, что Виктория находилась в шоке от происходящего, а после у нее началась истерика. С места ДТП ее увезла бригада скорой, которая констатировала у модели сотрясение мозга.

Сегодня, 6 октября, с утра, Виктория покинула больницу в сопровождении правоохранителей. На данный момент ведется следствие, детали и причины произошедшего устанавливаются.

Уже известно, что на момент аварии Виктория была трезва - медики не нашли следов алкоголя в ее крови.

Кто такая Виктория Короткова?

Виктория Короткова прославилась благодаря шоу "Холостяк", главным героем которого был Егор Крид. Девушка даже прошла в финал, однако завоевать сердце певца ей не удалось, музыкант выбрал ее соперницу - Дарью Клюкину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya) 19 Сен 2020 в 6:18 PDT

Виктория родилась в феврале 1995 года на самой западной части России – в Калининграде. Известно, что девушка училась на зоотехника на факультете биоресурсов и природопользования Калининградского технического университета, но по специальности не работала.

В 16 лет Виктория участвовала в конкурсе «Мисс Калининград», где вошла в тройку победительниц, а в 18 лет стала участницей «Мисс Россия», но не вошла и в двадцатку лучших.

На своей странице в Инстаграм Вика публикует только фото с "глубоким смыслом, понятным ей одной".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya) 6 Июл 2020 в 4:34 PDT

Девушка моделью себя не считает, хоть и имеет идеальную модельную внешность и формы. Ей нравится это занятие, но она как хобби.

В 2018 году Короткова прошла кастинг на участие в шоу «Холостяк на ТНТ 6 сезон», чтобы побороться за сердце певца Егора Крида.

Девушка рассказывала, что с каждой новой встречей ее чувства к музыканту усиливались. О серьезности намеренностей завоевать его сердце свидетельствовал и ее развод с мужем, на который она решилась в ходе телешоу, и татуировка в знак любви надписи «Amor» (это слово было на подаренной ей Егором картине).

После проекта девушка недолго пребывала в депрессии. На волне популярности она стала моделью известного дизайнера одежды Александра Терехова. Она рекламировала купальники жены рэпера Мота Маши Гураль, работала не покладая рук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya) 8 Янв 2020 в 7:48 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya) 8 Дек 2019 в 12:29 PST

Девушка любит домашних животных – у нее есть кошка Барса. Она очень боится летать самолетами, но активно борется с этой фобией, изучая специальную литературу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya) 20 Дек 2012 в 10:54 PST

Сейчас Виктория активно участвует в модельных съемках, много путешествует, ведет популярный блог в Instagram.