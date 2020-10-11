"Походка как у старого деда". Молодящийся Киркоров вызвал жалость в сети (фото и видео)

На днях 53-летний поп-король и бывший муж Аллы Пугачевой посетил праздничное мероприятие в музее ретро-автомобилей "Моторы Октября", который находится в Москве. Автомузей отмечал свой день рождения.
На фан-странице Инстаграма, посвященной Киркорову, были выложены фотографии и ролики веселого времяпровождения певца в окружении его собственных детей и друзей, а также снимки с поклонниками.
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Также в сеть попало видео того, как 53-летний Киркоров заметно прихрамывает.
Некоторые подписчики сравнили уже немолодого исполнителя с Майклом "Джексоном с детьми на минималке".
Но были и те, кто заступился за знаменитость и отметили, что "жалко, что такие великие так быстро стареют".
Несмотря на то, что Филипп Киркоров уже не может передвигаться как 20-летний молодой парень, от праздника он получил немало позитивных эмоций, весело общаясь со знакомыми и журналистами.
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Отметим, что отец Филиппа Киркорова - 88-летний Бедрос Филиппович - сейчас находится в реанимации в одной из московских больниц. Как выяснилось, у отца поп-звезды был выявлен коронавирус, который дал осложнения на сердце Киркорова-старшего.