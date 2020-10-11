"Походка как у старого деда". Молодящийся Киркоров вызвал жалость в сети (фото и видео)

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров ошарашил поклонников сильно постаревшим видом.

На днях 53-летний поп-король и бывший муж Аллы Пугачевой посетил праздничное мероприятие в музее ретро-автомобилей "Моторы Октября", который находится в Москве. Автомузей отмечал свой день рождения.

На фан-странице Инстаграма, посвященной Киркорову, были выложены фотографии и ролики веселого времяпровождения певца в окружении его собственных детей и друзей, а также снимки с поклонниками.

View this post on Instagram A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on Oct 10, 2020 at 12:57pm PDT

View this post on Instagram A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on Oct 10, 2020 at 12:58pm PDT

View this post on Instagram A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on Oct 10, 2020 at 12:54pm PDT

Также в сеть попало видео того, как 53-летний Киркоров заметно прихрамывает.

Некоторые подписчики сравнили уже немолодого исполнителя с Майклом "Джексоном с детьми на минималке".

Но были и те, кто заступился за знаменитость и отметили, что "жалко, что такие великие так быстро стареют".

Несмотря на то, что Филипп Киркоров уже не может передвигаться как 20-летний молодой парень, от праздника он получил немало позитивных эмоций, весело общаясь со знакомыми и журналистами.

View this post on Instagram A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on Oct 10, 2020 at 8:14am PDT

View this post on Instagram A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on Oct 10, 2020 at 8:12am PDT

Отметим, что отец Филиппа Киркорова - 88-летний Бедрос Филиппович - сейчас находится в реанимации в одной из московских больниц. Как выяснилось, у отца поп-звезды был выявлен коронавирус, который дал осложнения на сердце Киркорова-старшего.