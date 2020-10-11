Скачать
Воскресенье, 11.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября
Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем: трогательное видео
Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем: трогательное видео

"Походка как у старого деда". Молодящийся Киркоров вызвал жалость в сети (фото и видео)

"Походка как у старого деда". Молодящийся Киркоров вызвал жалость в сети (фото и видео)
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram Филиппа Киркорова
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров ошарашил поклонников сильно постаревшим видом.

На днях 53-летний поп-король и бывший муж Аллы Пугачевой посетил праздничное мероприятие в музее ретро-автомобилей "Моторы Октября", который находится в Москве. Автомузей отмечал свой день рождения.

На фан-странице Инстаграма, посвященной Киркорову, были выложены фотографии и ролики веселого времяпровождения певца в окружении его собственных детей и друзей, а также снимки с поклонниками.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on

Также в сеть попало видео того, как 53-летний Киркоров заметно прихрамывает.

Некоторые подписчики сравнили уже немолодого исполнителя с Майклом "Джексоном с детьми на минималке".

Но были и те, кто заступился за знаменитость и отметили, что "жалко, что такие великие так быстро стареют".

Несмотря на то, что Филипп Киркоров уже не может передвигаться как 20-летний молодой парень, от праздника он получил немало позитивных эмоций, весело общаясь со знакомыми и журналистами.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by fkirkorov_sing_live_love (@f.n_fkirkorov) on

Отметим, что отец Филиппа Киркорова - 88-летний Бедрос Филиппович - сейчас находится в реанимации в одной из московских больниц. Как выяснилось, у отца поп-звезды был выявлен коронавирус, который дал осложнения на сердце Киркорова-старшего. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Филипп Киркоров.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
02 Во Франции столкнулись два самолета, никто не выжил (Видео)
03 "Нужно учиться жить с этим": врач открыла, в каком состоянии остаются выздоровевшие от COVID-19
04 Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса
05 Вакарчука в Раде заменит "киборг" с позывным "Богема"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь