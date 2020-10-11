"Все тебе отдам!" Настасья Самбурская заговорила про замужество и озадачила фото с мужчиной

Российская актриса Настасья Самбурская, наиболее известна по комедийному ситкому "Универ: Новая общага" заинтриговала своих фанов фото с неизвестным мужчиной.

После расставания с мужем, актером Кириллом Дыцевичем, 33-летняя Настасья Самбурская редко делилась подробностями личной жизни.

В своем микроблоге Самбурская ответила на несколько вопросов о том, вышла бы она замуж за пожарного или следователя, но сравнив их среднестатистическую заработную плату со своими немалыми гонорарами, актриса посчитала такой союз нелогичным, ведь содержать она никого не намерена, и в любовь такую не верит.

Некоторые подписчики посчитали такие ответы актрисы довольно меркантильными, на что Самбурская сказала, что перед тем, как брать женщину замуж, мужчине нужно подумать, сможет ли он обеспечить любимую.

Поклонники напрямую спросили Настасью, свободно ли ее сердце, или у нее есть с кем проводит время в осенние вечера. На что актриса впервые опубликовала фотографию с новым возлюбленным и ответила, что пока не собирается раскрывать его личность.

Позже Самбурская также выложила еще одно фото, но потом удалила его.

На одном из каналов в Телеграм "Светская хроника" подписчики сделали предположение, что на фото может быть изображен 36-летний российский актер Андрей Гайдулян.

Некоторые посчитали это невозможным, потому что рост актера составляет 162 см при росте актрисы 177 см.

View this post on Instagram A post shared by Андрей Гайдулян (@gaydulyan) on Sep 7, 2020 at 5:51am PDT

Также были выдвинуты предположения пользователей сети, что это скорее 42-летний актер Виталий Гогунский, который развелся в апреле 2019 года во второй раз.

View this post on Instagram A post shared by Виталий Гогунский GoG (@gogunskv) on Nov 22, 2019 at 4:29am PST

Отметим, что Настасья Самбурская, Гайдулян и Гогунский вместе снимались в комедийном сериале "Универ: Новая общага", "СашаТаня".