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"Все тебе отдам!" Настасья Самбурская заговорила про замужество и озадачила фото с мужчиной

"Все тебе отдам!" Настасья Самбурская заговорила про замужество и озадачила фото с мужчиной
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram Настасьи Самбурской
Российская актриса Настасья Самбурская, наиболее известна по комедийному ситкому "Универ: Новая общага" заинтриговала своих фанов фото с неизвестным мужчиной.

После расставания с мужем, актером Кириллом Дыцевичем, 33-летняя Настасья Самбурская редко делилась подробностями личной жизни.

В своем микроблоге Самбурская ответила на несколько вопросов о том, вышла бы она замуж за пожарного или следователя, но сравнив их среднестатистическую заработную плату со своими немалыми гонорарами, актриса посчитала такой союз нелогичным, ведь содержать она никого не намерена, и в любовь такую не верит.

Некоторые подписчики посчитали такие ответы актрисы довольно меркантильными, на что Самбурская сказала, что перед тем, как брать женщину замуж, мужчине нужно подумать, сможет ли он обеспечить любимую.

Поклонники напрямую спросили Настасью, свободно ли ее сердце, или у нее есть с кем проводит время в осенние вечера. На что актриса впервые опубликовала фотографию с новым возлюбленным и ответила, что пока не собирается раскрывать его личность.

Позже Самбурская также выложила еще одно фото, но потом удалила его.

На одном из каналов в Телеграм "Светская хроника" подписчики сделали предположение, что на фото может быть изображен 36-летний российский актер Андрей Гайдулян.

Некоторые посчитали это невозможным, потому что рост актера составляет 162 см при росте актрисы 177 см.

 
 
 
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Также были выдвинуты предположения пользователей сети, что это скорее 42-летний актер Виталий Гогунский, который развелся в апреле 2019 года во второй раз.

 
 
 
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Отметим, что Настасья Самбурская, Гайдулян и Гогунский вместе снимались в комедийном сериале "Универ: Новая общага", "СашаТаня".

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Виталий Гогунский, Настасья Самбурская, Андрей Гайдулян.

Автор:

Телеграф
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