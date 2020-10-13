Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)

Житель штата Айдахо Натан Аподака своим видео в TikTok спровоцировал всплеск интереса к сокам Ocean Spray и музыкальной группе Fleetwood Mac.

Производитель напитков уже поблагодарил Аподаки и подарил ему автомобиль, пишет The Drum.

В конце сентября Аподака, известный в TikTok как 420doggface208, опубликовал ролик, в котором он едет на лонгборде и пьёт клюквенный сок Ocean Spray под песню "Dreams" группы Fleetwood Mac.

Аподаки рассказал, что по пути на работу его машина сломалась, он не стал дожидаться помощи, взял свой скейт, бутылку сока и отправился дальше, а по дороге записал ролик. На 12 октября у видео больше 45 млн просмотров.

Другие пользователи начали записывать свои версии ролика, к ним даже присоединился 73-летний барабанщик и основатель Fleetwood Mac Мик Флитвуд, ради этого он зарегистрировался в TikTok. Благодаря TikTok песня "Dreams" спустя 43 года вернулась в мировые чарты, только в США в стриминг-сервисах композицию прослушали 8,47 млн раз за неделю после видео Аподаки.

Спустя неделю на ролик отреагировали и в Ocean Spray. Гендиректор Ocean Spray Том Хейс тоже опубликовал свою версию видео, а компания подарила Аподаки новый пикап, нагруженный бутылками с клюквенным соком.

Теперь Аподака разъезжает на новом пикапе, пьёт соки Ocean Spray и продолжает записывать видео, органично создавая контент для бренда, отмечает The Drum.