Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)

Производитель напитков уже поблагодарил Аподаки и подарил ему автомобиль, пишет The Drum.
В конце сентября Аподака, известный в TikTok как 420doggface208, опубликовал ролик, в котором он едет на лонгборде и пьёт клюквенный сок Ocean Spray под песню "Dreams" группы Fleetwood Mac.
Аподаки рассказал, что по пути на работу его машина сломалась, он не стал дожидаться помощи, взял свой скейт, бутылку сока и отправился дальше, а по дороге записал ролик. На 12 октября у видео больше 45 млн просмотров.
Другие пользователи начали записывать свои версии ролика, к ним даже присоединился 73-летний барабанщик и основатель Fleetwood Mac Мик Флитвуд, ради этого он зарегистрировался в TikTok. Благодаря TikTok песня "Dreams" спустя 43 года вернулась в мировые чарты, только в США в стриминг-сервисах композицию прослушали 8,47 млн раз за неделю после видео Аподаки.
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Glad to see you’re enjoying the ride @doggface208! #cranberrydreams #dreamschallenge
Спустя неделю на ролик отреагировали и в Ocean Spray. Гендиректор Ocean Spray Том Хейс тоже опубликовал свою версию видео, а компания подарила Аподаки новый пикап, нагруженный бутылками с клюквенным соком.
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We loved the skateboard, but thought this set of wheels had a better sound system... Enjoy @doggface208! #dreamschallenge #cranberrydreams
Теперь Аподака разъезжает на новом пикапе, пьёт соки Ocean Spray и продолжает записывать видео, органично создавая контент для бренда, отмечает The Drum.