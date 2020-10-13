Папарацци поймали Билли Айлиш в обтягивающей одежде: фото, как выглядит фигура певицы

Билли Айлиш была замечена в сандалиях и голой майке во время прогулки по Лос-Анджелесу. Для юной знаменитости такой наряд очень непривычный, ведь девушка всегда и везде появляется в образах в стиле оверсайз, пряча свою фигуру в мешковатой одежде.
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Билли предстала в телесных шортах и такого же цвета обтягивающей майке на тонких бретелях. Свой образ девушка дополнила сандалиями с коричневыми носками и резиновыми шлепанцами.
Ярко-зеленые волосы она собрала в бесформенный высокий пучок.
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Поклонники исполнительницы разделились в обсуждении образа любимицы. Одни считают, что теперь все фанаты певицы будут одеваться так же, другие отмечают, что ее наряд выглядит странным. Еще часть просто в восторге от пышных форм Билли.
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Билли Айлиш не раз говорила о том, что не может принять свое тело, таким какое оно есть. Девушка еще с детства комплексует из-за большой груди. И именно по этой причине всегда предстает в мешковатой большой одежде.
Ранее, "Телеграф" сообщал, что Билли Айлиш решмла порадовать своих поклонников лайв-стримом ее концерта.