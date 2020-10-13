Папарацци поймали Билли Айлиш в обтягивающей одежде: фото, как выглядит фигура певицы

Певицу подловили не в уже привычной для нее одежде оверсайз, а в обтягивающей майке.

Билли Айлиш была замечена в сандалиях и голой майке во время прогулки по Лос-Анджелесу. Для юной знаменитости такой наряд очень непривычный, ведь девушка всегда и везде появляется в образах в стиле оверсайз, пряча свою фигуру в мешковатой одежде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 15 Сен 2019 в 10:13 PDT

Билли предстала в телесных шортах и такого же цвета обтягивающей майке на тонких бретелях. Свой образ девушка дополнила сандалиями с коричневыми носками и резиновыми шлепанцами.

Ярко-зеленые волосы она собрала в бесформенный высокий пучок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@billieshood) 12 Окт 2020 в 7:27 PDT

Поклонники исполнительницы разделились в обсуждении образа любимицы. Одни считают, что теперь все фанаты певицы будут одеваться так же, другие отмечают, что ее наряд выглядит странным. Еще часть просто в восторге от пышных форм Билли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 28 Авг 2019 в 3:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 10 Июл 2019 в 12:10 PDT

Билли Айлиш не раз говорила о том, что не может принять свое тело, таким какое оно есть. Девушка еще с детства комплексует из-за большой груди. И именно по этой причине всегда предстает в мешковатой большой одежде.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что Билли Айлиш решмла порадовать своих поклонников лайв-стримом ее концерта.