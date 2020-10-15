Алла Пугачева снова стала бабушкой: у нее родилась внучка

Племянник Аллы Пугачевой по имени Владислав во второй раз стал отцом и скрыл это от примадонны.

Супруга Владислава Пугачева собиралась рожать в сентябре 2020-го, но на позднем сроке беременности оказалась в реанимации, сообщил Starhit.

У племянника Аллы Пугачевой непростая судьба. Владислав довольно долго страдал из-за алкогольной зависимости. Несколько лет назад Примадонна даже забрала у него сына Женю, считая, что родственник не может самостоятельно позаботиться о ребенке.

Но Влад смог справиться с пагубными привычками после того, как встретил новую любовь в лице прекрасной Гузель. В прошлом году пара сочеталась браком, а вскоре избранница Владислава забеременела. О том, что стали родителями, супруги не стали распространяться.

«Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она неожиданно попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад очень переживал, но девочка абсолютно здорова. Ее имя пока держат в секрете. Но вроде как назвали ее тоже Женей», — рассказали в окружении пары.

Также друзья влюбленных подчеркнули, что Гузель и малышка уже давно находятся дома. Сейчас обе чувствуют себя хорошо. Сам Владислав очень рад рождению ребенка и старается окружить близких заботой.

Напомним, что старший наследник Владислава не контактирует с отцом, поскольку сейчас у него новая семья. Ребенок уже шестой год проживает в доме водителя и помощника Примадонны — Игоря.

«Женя очень похож на покойного деда Евгения Борисовича. Алла заботится о нем и обеспечивает абсолютно всем. У мальчика своя комната, много одежды и игрушек, компьютер. Часто бывает на море. Не чувствует себя лишним. Алла берет его с собой на праздники. Знаком со всеми отпрысками богатых и знаменитых друзей артистки. С мамой ему тоже не запрещено общаться, правда, пока по телефону. Благодаря Пугачевой у ребенка появилось главное — детство», — рассказывают друзья Примадонны.

Сам Владислав ничего не требует от знаменитой родственницы. Наоборот, хочет самостоятельно восстановить свою жизнь, разрушенную из-за пагубных привычек. Сейчас племянник Пугачевой живет и работает в Рязанской области.

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