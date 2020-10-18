Love Story: женатые Остапчук и Горняк представили чувственное видео

В четверг, 15 октября 2020 года телеведущий Владимир Остапчук и юрист Кристина Горняк официально стали мужем и женой.

Звездные молодожены Владимир Остапчук и Кристина Горняк, на свадьбе которых зажигала сама Верка Сердючка, решили воспользоваться услугами профессиональных фотографов и операторов, и снять очень романтический и эмоциональный мини-фильм о своей истории любви.

Ролик, который был опубликован на личных страницах новоиспеченных супругов в соцсети Инстаграм, получил название Love Story ("Любовная история" - ред.).

View this post on Instagram A post shared by kristygor (@kristygor) on Oct 17, 2020 at 8:49am PDT

"Наша Love Story. Самая необычная, яркая, теплая и точно отображает нашу любовь и наш мир", - подписал видео у себя на странице Остапчук.

Стоит добавить, что в сети также попали красивые фотографии с самого торжества, которые вы можете просмотреть ниже.

View this post on Instagram A post shared by Vitaliy Melnik (@vitaliymelnik) on Oct 16, 2020 at 9:42am PDT

View this post on Instagram A post shared by Vitaliy Melnik (@vitaliymelnik) on Oct 17, 2020 at 7:23am PDT

Как ранее писал "Телеграф", недавно популярный украинский шоумен Владимир Остапчук сообщил, почему его интервью программе "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей очень неприятно его удивило и разозлило.