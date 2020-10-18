Love Story: женатые Остапчук и Горняк представили чувственное видео

Звездные молодожены Владимир Остапчук и Кристина Горняк, на свадьбе которых зажигала сама Верка Сердючка, решили воспользоваться услугами профессиональных фотографов и операторов, и снять очень романтический и эмоциональный мини-фильм о своей истории любви.
Ролик, который был опубликован на личных страницах новоиспеченных супругов в соцсети Инстаграм, получил название Love Story ("Любовная история" - ред.).
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"Наша Love Story. Самая необычная, яркая, теплая и точно отображает нашу любовь и наш мир", - подписал видео у себя на странице Остапчук.
Стоит добавить, что в сети также попали красивые фотографии с самого торжества, которые вы можете просмотреть ниже.
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Как ранее писал "Телеграф", недавно популярный украинский шоумен Владимир Остапчук сообщил, почему его интервью программе "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей очень неприятно его удивило и разозлило.