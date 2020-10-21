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"Старость не в радость": фигуру Веры Брежневой раскритиковали в сети

"Старость не в радость": фигуру Веры Брежневой раскритиковали в сети
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Новый снимок певицы в Instagram вызвал негодование у многих подписчиков исполнительницы.

Вера Брежнева решила продемонстрировать свою фигуру и опубликовала снимок, сделанный в примерочной. Певица позировала в черном боди с открытым животом. 

Этим снимком Вера хотела подчеркнуть то, что регулярно занимается в спортзале. 

"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря", — написала Брежнева.

 

Однако не все так сложилось, как она хотела. Вместо восторженных отзывов о ее потрясающей фигуре, Вера получила негативную реакцию. В итоге фолловеры раскритиковали ее за отсутствие талии и за публикацию столь откровенных снимков.

"Бабы к 40 годам пытаются самоутвердиться в молодости", "Мадам! Не пора ли пупок прикрыть маленько?", "Просто уже не культурно вот так постоянно открывать все что можно и нельзя", "Старость не в радость!", "Возраст заметен и не только внешне", "Сухая, как терка" - пишут подписчики.

Стоит отметить, что на большинство негативных комментариев певица ответила сразу под снимком.

А после, опубликовала новое фото, на котором предстала без фотошопа и ретуши - не расчесанной и без макияжа. В подписи к снимку Вера отметила, что несмотря на волну хейта все равно считает себя офигенной. 

"Мое мнение: я офигенная) простите. Поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши", — написала артистка.

Ранее, "Телеграф" писал, что Вера Брежнева вошла в 20 самых сексуальных женщин по версии мужского журнала MAXIM.

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Вера Брежнева, Певица.

Автор:

Телеграф
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