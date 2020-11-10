Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 27 миллионов: в чем причина

Художнице Мишелин Рокбюрн, супруге умершего актера Шона Коннери, грозит тюрьма и штраф размером в 27 миллионов долларов. Что же натворила 91-летняя женщина?

Мишелин Рокбюрн обвиняют в налоговом мошенничестве в Испании. Издание The Sun сообщает, что художница скрыла около 10 миллионов долларов после продажи дома супругов в Марбелье в 1999 году.

В документах Мишелин указала меньшую суму, чем та, за которую на самом деле был продан особняк. Так, как финансовыми делами в семье занималась художница, несмотря на смерть мужа, именно она и будет отвечать в суде.

Мишелин отрицает свою причастность к мошенничеству, называя обвинения «чепухой».

Ранее, "Телеграф" писал, что Мишелин Рокбюрн рассказала о последних моментах жизни своего супруга Шона Коннери.