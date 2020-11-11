Сначала покраснело горло: популярная украинская ведущая рассказала о симптомах коронавируса

Утренний эфир «Сніданку з 1+1» 11 ноября состоялся без постоянной ведущей Людмилы Барбир, и компанию Руслану Сеничкину составила Неля Шовкопляс.

Причиной таких изменений стал Covid-19, которым заболела Людмила. Коллеги по цеху связались с ведущей по видеосвязи, и она рассказала, как у нее все начиналось.

Людмила Барбир сообщила, что сначала у нее покраснело горло, и повысилась температура. Других симптомов не было. Через несколько дней уже добавился насморк, появилась слабость в теле, легкое головокружение в голове и сонливость.

Затем к этому «букету» добавилось отсутствие запаха и вкуса и боль в мышцах.

«Температуры в течение этого времени не было, наоборот она снизилась. Но у тебя ощущение как все 40» - сказала телеведущая.

Ведущая рассказала, что сдала тест сразу после появления симптомов, и получив позитивный результат, самоизолировалась.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что украинская исполнительница Алина Паш тоже заболела коронавирусом.