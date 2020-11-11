Ефремова "потеряли" по пути в колонию

6 ноября российский актер Михаил Ефремов был отправлен в колонию по месту отбывания наказания за пьяное ДТП со смертельным исходом. Тем не менее он пока так и не доехал до колонии.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Daily Storm.

По предварительным данным, в предполагаемом месте назначения, ИК-4 "Алексеевка", Ефремов среди заключенных не числится. Хотя об этапировании актера сообщили еще 6 ноября.

А тем временем коллеги осужденного актера переживают: "А вдруг его увезли куда-нибудь не туда? Или по пути ему стало плохо?".

По словам начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александра Левченко, Ефремов вероятно находится в каком-нибудь промежуточном транзитном СИЗО. Также он рассказал, как проходит процесс пересылки. Таким образом, никакие "столыпинские" вагоны, "злющие" овчарки и "мрачное пение под гитару" Ефремову не светят.

Стоит напомнить, что 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником смертельного ДТП.

Позднее российского актера Михаила Ефремова, отправили отбывать наказание в колонию общего режима в Белгородской области.