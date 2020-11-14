Полякова на "Танцях з зірками" и эфир без зрителей: чего ждать от нового выпуска

В воскресенье, 15 ноября, пройдет двенадцатый эфир и по совместительству четвертьфинал проекта "Танцы со звездами-2020".

В прямом эфире шоу участники исполнят сразу три танца - как со своими партнерами, так и с судьями проекта.

Судьей-джокером нового выпуска стал актер Павел Вышняков. А вот звездной ведущей на балконе, которая будет принимать участников после выступления, стала украинская артистка Оля Полякова. Об этом сообщается на странице проекта в Инстаграм.

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Организаторы "Танцев со звездами" также подготовили специальное музыкальное выступление с участием группы KAZKA и музыканта ALEKSEEV. Артисты презентуют премьеру песни "Поруч", которая стала саундтреком к собственному анимационному сериалу группы "Тайна Чарголоса".

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Кроме этого, в связи с введением карантина выходного дня в Украине с 15 ноября прямые эфиры шоу "Танцы со звездами" пройдут без гостей в зале.