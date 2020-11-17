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Фальшивое масло массово продают в Украине: как отличить подделку

Фальшивое масло массово продают в Украине: как отличить подделку
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф

В Украине до 70% масла – подделка. В молочный жир добавляют растительный, из-за чего возникают трансжиры. Настоящее масло должно быть твердым, стоить не меньше 40 грн за пачку, а на упаковке должно быть написано "масло сливочное".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий, рассказала, как правильно выбрать продукт.

Масло не может быть дешевым, так как на производство одного килограмма уходит примерно 20 литров молока. Также оно должно быть твердым. Молочные жиры быстро застывают и медленно плавятся. Кроме того, по цвету можно определить свежесть масла. Зависимо от сезона цвет масла может меняться.

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Если после масла во рту остается ощущение налета жира, оно имеет запах или вкус маргарина, скорее всего, это фальсификат. Обратите внимание на упаковку. Главное – на ней обязательно должно быть написано "масло сливочное".

К тому же, раньше мы писали как как выбрать какао и кому можно пить без вреда для здоровья

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Автор:

Телеграф
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