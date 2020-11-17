В России прощаются с Арменом Джигарханяном (видео)

14 ноября на 86-ом году жизни скончался знаменитый актер, народный артист СССР, Армен Джигарханян.

Армен Джигарханян ушел из жизни после продолжительной болезни.

Несмотря на пандемию коронавируса, церемонию прощания с легендой решили сделать открыто. Прощание проходит в Московском Драматическом театре. После, артиста похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

На прощание и великим артистом пришло немало людей. Отметим, что на входе сотрудники театра измеряют всем температуру и объявляют в рупор о соблюдении дистанции и масочного режима.

Ранее, "Телеграф" показывал последние фото Армена Джигарханяна, которые представил его сын.