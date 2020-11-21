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Ирена Карпа стала жертвой хакеров

Ирена Карпа стала жертвой хакеров
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: facebook Ирены Карпы

Известная писательница Ирена Карпа лишилась личной страницы в Инстаграм, развитию и продвижению которой она посвятила последние несколько лет. Знаменитость стала жертвой хакеров.

Об этом она сообщила на в Facebook.

"Друзья, у меня хакнули инстаграм. Если какие-то странные вещи будут поступать, это не я. Кто-то уже было такое? Как вернуть страницу?" - написала 20 ноября Ирена.

В тот же день писательница потеряла контроль над своей аккаунтом. Сначала ей удалили сотни фотографий, изменили никнейм и фото профиля.

Позже страницу и вовсе удалили.

Как сообщила позже Ирена, ей пришло сообщения якобы от команды Инстаграм, где были указаны все ее реквизиты. Там ей указали на то, что ее обвиняют в плагиате, и если она не докажет обратное - аккаунт очень быстро закроют. Писательница перешла по ссылке, которое было в сообщении, и произошел фишинг, после чего все ее пароли поменяли, поставили двухфакторную верификацию.

Пока знаменитость завела резервную страницу в соцсети Инстаграм и попросила своих подписчиков пока не отписываться от прежнего аккаунта.

Ранее "Телеграф" писал, что известная украинская писательница и певица Ирена Карпа (QARPA), проживающая во Франции, представила песню "Баби Круті Чуваки" ко Дню борьбы за женские права.

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Все по теме:

Хакеры, Instagram, Взлом, Qarpa, Ирена Карпа.

Автор:

Телеграф
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