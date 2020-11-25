Как загадывать желания, чтобы они сбывались: Злата Огневич поделилась секретом

До Нового года осталось совсем немного времени. Так что пора составлять список желаний Деду Морозу и начинать планировать следующий год. Да, с ситуацией с коронавирусом особо ничего не запланируешь, ну а мечтать ведь никто не запрещал.

Украинская певица Злата Огневич уж точно знает, как сделать так, чтобы загаданные желания сбывались. Она уже начала понемногу составлять список заветных желаний, для чего завела специальный̆ «Магический Дневник».

Своим «рецептом исполнения желаний» звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Так важно МЕЧТАТЬ! Особенно сейчас, в этот сумасшедший ковидный год» - пишет Злата.

Итак, как же правильно загадывать желания.

Для начала стоит завести «магический дневник», в который и будут записываться мечты. Когда будете писать свое желание в этот дневник, нужно представлять время года, обстановку, ароматы вокруг и своё эмоциональное состояние, когда желание сбудется. То есть, представлять его, как уже свершенное. Так. Как будто оно уже сбылось.

Как это работает: когда Вы находитесь в радостном состоянии от осознания того, что мечта исполнилась, психика настраивается на исполнение желания, и сознание само выбирает варианты для его осуществления. Все просто!

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Ранее, «Телеграф» писал, что Злата Огневич показала себя без макияжа.