«Стала калекой»: звезда фильма «Бриллиантовая рука» попала в больницу

Актриса Светлана Светличная рассказала, как загремела в больницу после рокового удара. По её словам, самочувствие ухудшилось именно после травмы головы, теперь актриса чувствует себя калекой.

Об этом сообщает "МК.RU".

Светлана Светличная была госпитализирована 25 ноября в Первую градскую больницу с подозрением на микроинсульт. Как рассказала сама актриса, пока это предположение не подтвердилось, она проходит обследование.

"С утра была главврач и сказала: "Всё отлично, пятёрка вам", - заявила Светличная, отметив, что условия в больнице прекрасные, и пребывать ей в медицинской палате ещё около недели.

Светличная пояснила, что хочет пройти полное обследование, поскольку в последнее время у неё наблюдается плохое самочувствие.

"Это началось после травмы, удара по голове, когда во время интервью на меня упал софит. Это случилось во дворе моего дома, когда я рассказывала об актёре Владе Дворжецком", - рассказала актриса.

По её словам, тогда она потеряла сознание, вызывали скорую помощь. Теперь Светличную мучают головокружения, ходить так уверенно, как раньше, она уже не может.

"Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой - это я осознаю", - отметила Светличная.