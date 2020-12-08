Скачать
Вторник, 08.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
Встреча с родителями и море слез: как прошел 8 выпуск шоу "Супер Топ-модель по-украински"
Как прошел 8 выпуск шоу "Супер Топ-модель по-украински"
90-летняя женщина стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса (фото)
90-летняя женщина стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса (фото)

Встреча с родителями и море слез: как прошел 8 выпуск шоу "Супер Топ-модель по-украински"

Встреча с родителями и море слез: как прошел 8 выпуск шоу "Супер Топ-модель по-украински"
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В понедельник, 7 декабря, состоялся 8 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". Новый эпизод по праву можно назвать самым эмоциональным, ведь участниц ждала встреча с их родителями. Суперэкспертом на этой неделе стал модельер Андре Тан

8 неделя - неделя самоидентификации. Модели должны были понять, что же мешает им хорошо работать, и справиться со своими проблемами.

В первом испытании, фотосессии в стиле древних скифов, девушки должны были перевоплотиться в королеву, гончара и скотницу. Образ они выбирали сами. Лучше всего с заданием справились Даша и Таня, хуже – Арина и Саша.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Далее девушек ждал «круг откровений». Каждая участница рассказала о волнующих ее темах перед остальными. Эта часть выпуска вышла очень трогательной.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

После, модели отправились на самое экстремальное дефиле всех сезонов - дефиле на сапборде. Участницы должны были проплыть по воде, и сделать красивую точку. С невероятно сложным заданием справились все девушки.

Финальным испытанием стала съемка социального ролика. В «послании из будущего в 2020 год» девушки обращались к жителям Земли с просьбой беречь планету. На помощь моделям пришли их родители, которых участницы встречали на пути к экспертам.

По результатам восьмой недели проект не покинула ни одна из участниц. Однако в зону риска попали Ира Мойсак и Арина Любителева. Алла Костромичева приняла решение, что в начале следующего выпуска девушек ждет «борьба за жизнь», по результатам которого одна из них покинет шоу.

Смотрите 9 выпуск проекта "Супер Топ-модели по-украински" на Новом канале в понедельник, 14 декабря.

Ранее, "Телеграф" сообщал, кто не вошел в пятерку лучших моделей шоу "Супер Топ-модели по-украински" и покинул проект на 7 неделе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Алла Костромичева, Топ-модели по-украински, Супер Топ-модели по-украински.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
02 Воду в обмен на крымских татар: в Украине раскрыли циничную тактику Кремля
03 Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
04 Как выглядела резиденция Зеленского на Бирючем острове до того, как ее затопило (фото)
05 В России обокрали "самолет Судного дня", который нужен в случае ядерной войны: что о нем известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лаборатории в Украине делают некачественные тесты на COVID-19: детали
Лаборатории в Украине делают некачественные тесты на COVID-19: детали
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь