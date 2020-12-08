Встреча с родителями и море слез: как прошел 8 выпуск шоу "Супер Топ-модель по-украински"

В понедельник, 7 декабря, состоялся 8 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински". Новый эпизод по праву можно назвать самым эмоциональным, ведь участниц ждала встреча с их родителями. Суперэкспертом на этой неделе стал модельер Андре Тан

8 неделя - неделя самоидентификации. Модели должны были понять, что же мешает им хорошо работать, и справиться со своими проблемами.

В первом испытании, фотосессии в стиле древних скифов, девушки должны были перевоплотиться в королеву, гончара и скотницу. Образ они выбирали сами. Лучше всего с заданием справились Даша и Таня, хуже – Арина и Саша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Далее девушек ждал «круг откровений». Каждая участница рассказала о волнующих ее темах перед остальными. Эта часть выпуска вышла очень трогательной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

После, модели отправились на самое экстремальное дефиле всех сезонов - дефиле на сапборде. Участницы должны были проплыть по воде, и сделать красивую точку. С невероятно сложным заданием справились все девушки.

Финальным испытанием стала съемка социального ролика. В «послании из будущего в 2020 год» девушки обращались к жителям Земли с просьбой беречь планету. На помощь моделям пришли их родители, которых участницы встречали на пути к экспертам.

По результатам восьмой недели проект не покинула ни одна из участниц. Однако в зону риска попали Ира Мойсак и Арина Любителева. Алла Костромичева приняла решение, что в начале следующего выпуска девушек ждет «борьба за жизнь», по результатам которого одна из них покинет шоу.

Смотрите 9 выпуск проекта "Супер Топ-модели по-украински" на Новом канале в понедельник, 14 декабря.

Ранее, "Телеграф" сообщал, кто не вошел в пятерку лучших моделей шоу "Супер Топ-модели по-украински" и покинул проект на 7 неделе.