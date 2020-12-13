Скачать
Понедельник, 14.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Донбасс вернется в Украину очень быстро, а с Крымом будет сложнее: Пионтковский озвучил прогноз
Донбасс вернется в Украину очень быстро, а с Крымом будет сложнее: Пионтковский озвучил прогноз
Главные события недели: локдаун в Украине, Россия ввела санкции против "Слуги народа", ухудшение состояния Кернеса
Главные события недели: локдаун в Украине, Россия ввела санкции против "Слуги народа", ухудшение состояния Кернеса
Какой праздник 14 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 декабря: народные приметы и запреты
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)

Тренд 2020 года: куртка «от коронавируса» повеселила сеть (фото, видео)

Тренд 2020 года: куртка «от коронавируса» повеселила сеть (фото, видео)
23:14 Вс, 13 Декабрь 2020 Телеграф

В оккупированной Ялте появилась в продаже новая модели куртки, которая удачно вписывается в гардероб 2020 года.

Фото и видео предмета одежды люди размещают в социальных сетях.

Что же такого необычного в этой верхней одежде? Ответ прост - капюшон на замке, который в застегнутом состоянии имитирует скафандр. 

"Сегодня выбирала куртку в магазине. Среди прочих моделей предложили эту. Называется " Ковид -19", - отмечает крымчанка Светлана Корниевская.

 

 

В комментариях люди активно узнают, где можно купить такое новшество моды.

Напомним, ученые впервые описали доклиническую эффективность нетоксичного дягиля лекарственного в отношении SARS-CoV-2. На его основе, заверяют они, можно сделать многообещающий противовирусный препарат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно о мотивах мужчины, который выбросился из окна вместе с 5-летней дочерью в Москве
02 В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
03 Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
04 Боевик "ДНР" из базы "Миротворца" умер при странных обстоятельствах возле Петербурга (фото)
05 В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе
Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе
Тихановская заговорила о визите в Украину
Тихановская заговорила о визите в Украину
В Европе супермаркеты начали запасаться едой и лекарствами: названа причина
В Европе супермаркеты начали запасаться едой и лекарствами: названа причина
Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате
Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь