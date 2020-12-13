Тренд 2020 года: куртка «от коронавируса» повеселила сеть (фото, видео)

В оккупированной Ялте появилась в продаже новая модели куртки, которая удачно вписывается в гардероб 2020 года.

Фото и видео предмета одежды люди размещают в социальных сетях.

Что же такого необычного в этой верхней одежде? Ответ прост - капюшон на замке, который в застегнутом состоянии имитирует скафандр.

"Сегодня выбирала куртку в магазине. Среди прочих моделей предложили эту. Называется " Ковид -19", - отмечает крымчанка Светлана Корниевская.

В комментариях люди активно узнают, где можно купить такое новшество моды.

Напомним, ученые впервые описали доклиническую эффективность нетоксичного дягиля лекарственного в отношении SARS-CoV-2. На его основе, заверяют они, можно сделать многообещающий противовирусный препарат.