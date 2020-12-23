Молодая жена Венсана Касселя показала идеальное тело без одежды (фото)

Французская модель, супруга актера Венсана Касселя, Тина Кунаки любит радовать своих подписчиков соблазнительными кадрами. Девушка активно ведет свою страничку в Инстаграме, где и публикует кадрами со съемок и из личной жизни.

У Тины – потрясающая фигура, и она не устает ею хвастаться. Модель часто позирует в откровенных нарядах или купальниках. Однако на новом снимке, девушка решила ограничиться только низом от бикини белого цвета.

Тина позирует со спины, идя по безлюдному пляжу на фоне высоких пальм и красивейшего заката.

В подписи к снимку, Кунаки поблагодарила свою подругу – фотографа, которая и сделала снимки из серии «не решаюсь опубликовать».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Венсан Кассель растрогал фанатов снимком с дочерью.