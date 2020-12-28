Что подарить мужчине на Новый год: топ-5 идей от Илоны Гвоздевой

Новый год уже на пороге и все активно закупаются подарками к празднику. Ну, или до сих пор ломают себе голову, что кому подарить. Особенно трудно выбрать подарок мужчине.

Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева на своей страничке в Инстаграм решила помочь с решением этой «проблемы». Звезда «Танцев со звездами» составила топ-5 идеальных подарков для мужчины на Новый год:

1. Мужские аксессуары - часы, браслеты стильные, кольца, подвески.

2. Автолюбителю - сертификат по уходу за машиной - химчистка, сто, перетяжка салона, полировка фар и т.д.

3. Как вариант, можно подарить сертификат на шоппинг в его любимый магазин или бренд.

4. Рисковым и спортивным ребятам можно подарить квест или какое-то испытание. К примеру, дрифт, прыжок с парашютом, дайвинг и т.д.

5. Романтическому мужчине можно подарить совместную фотосессию в стиле love story, пригласить на свидание в кинотеатр для двоих, приготовить ужин или станцевать ему приватный танец.

Илона поделилась, что свою «задачу со звездочкой» решает просто: всегда спрашивает своего мужа в лоб, что ему подарить. В принципе и этот вариант очень хороший - поможет сохранить и время, и нервы.

Свой новогодний пост Гвоздева дополнила яркими праздничными снимками со своим супругом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Ранее, «Телеграф» писал, как Илона Гвоздева худеет после родов.