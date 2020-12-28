Скачать
Понедельник, 28.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Впервые за долгое время: в Украине зафиксировали менее 5 тыс новых случаев COVID-19
Впервые за долгое время: в Украине зафиксировали менее 5 тыс новых случаев COVID-19
Штормовой ветер и дожди подпортят погоду в начале новой недели: прогноз синоптиков
Штормовой ветер и дожди подпортят погоду в начале новой недели: прогноз синоптиков
Какой праздник 28 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 декабря: народные приметы и запреты
Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (видео)
Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (видео)

Что подарить мужчине на Новый год: топ-5 идей от Илоны Гвоздевой

Что подарить мужчине на Новый год: топ-5 идей от Илоны Гвоздевой
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новый год уже на пороге и все активно закупаются подарками к празднику. Ну, или до сих пор ломают себе голову, что кому подарить. Особенно трудно выбрать подарок мужчине.

Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева на своей страничке в Инстаграм решила помочь с решением этой «проблемы». Звезда «Танцев со звездами» составила топ-5 идеальных подарков для мужчины на Новый год:

  • 1. Мужские аксессуары - часы, браслеты стильные, кольца, подвески.

  • 2. Автолюбителю - сертификат по уходу за машиной - химчистка, сто, перетяжка салона, полировка фар и т.д.

  • 3. Как вариант, можно подарить сертификат на шоппинг в его любимый магазин или бренд.

  • 4. Рисковым и спортивным ребятам можно подарить квест или какое-то испытание. К примеру, дрифт, прыжок с парашютом, дайвинг и т.д.

  • 5. Романтическому мужчине можно подарить совместную фотосессию в стиле love story, пригласить на свидание в кинотеатр для двоих, приготовить ужин или станцевать ему приватный танец.

Илона поделилась, что свою «задачу со звездочкой» решает просто: всегда спрашивает своего мужа в лоб, что ему подарить. В принципе и этот вариант очень хороший - поможет сохранить и время, и нервы.

Свой новогодний пост Гвоздева дополнила яркими праздничными снимками со своим супругом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Ранее, «Телеграф» писал, как Илона Гвоздева худеет после родов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хореограф, Подарки, Новый год, Танцовщица, Илона Гвоздева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков ответил по поводу конфликта с Зеленским
02 Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
03 "Яркие фигуры": в России назвали имена кандидатов на место Путина
04 Вест Хэм Ярмоленко спасся в игре с Брайтоном (видео)
05 На Европу обрушился ураган Bella: впечатляющие видео стихии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков ответил по поводу конфликта с Зеленским
Разумков ответил по поводу конфликта с Зеленским
Мощнейший взрыв в Нэшвилле попал на видео
Мощнейший взрыв в Нэшвилле попал на видео
Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
Ношение маски на улице зимой увеличивает шансы заболеть
Ношение маски на улице зимой увеличивает шансы заболеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь