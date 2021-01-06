Рэпера Dr. Dre срочно госпитализировали: что случилось с музыкантом

5 января стало известно, что американский рэпер и продюсер Dr. Dre попал в больницу. Причиной ухудшения состояния здоровья музыканта стала аневризма головного мозга. Dr. Dre (реальное имя Андре Ромелл Янг) находится в реанимации одного из медицинских центров Лос-Анджелеса.

Об этом сообщило издание TMZ.

Врачи никак не могут понять, что вызвало у артиста кровоизлияние в мозг. На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Доктора продолжают проводить все нужные исследования и тесты.

На своей странице в Инстаграм, рэпер опубликовал пост, в котором поблагодарил всех, кто помогает ему и поддерживает.

"У меня все отлично, и моя медицинская бригада оказывает отличную помощь. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой" - написал Dr. Dre.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Dre (@drdre)

Стоит отметить, что Dr. Dre находится в стадии спорного бракоразводного процесса со своей экс-супругой фотографом Николь Янг. Поэтому нельзя отметать версию, что именно это могло спровоцировать аневризму.

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