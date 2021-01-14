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Все, что нужно для идеального отдыха: Alyosha и Тарас Тополя отправились на море (фото)

Все, что нужно для идеального отдыха: Alyosha и Тарас Тополя отправились на море (фото)
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская певица Alyosha вместе со своим супругом, фронтменом группы “Антитела”, Тарасом Тополей и их троими детьми решили провести зимние каникулы в теплых странах у моря.

На своей странице в Инстаграм певица поделилась милым семейным снимком с долгожданного отдыха.

“Все, что нужно для идеального отдыха” - коротко написала звезда в публикации.

Звездная семья предстала на снимке в полном составе. Alyosha видимо разместилась на шезлонге, а возле нее разместились ее сыновья. Немного сзади стоит веселый Тарас Тополя с малышкой на руках. Семейство искренне улыбается.

Куда отправились, певица пока не разглашает, однако, вероятно, что для отдыха влюбленные выбрали страну в Африке.

 
 
 
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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Ранее, “Телеграф” писал, что Alyosha показала, как гуляет с маленькой дочерью и сыном.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 308

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Отдых, Певица, Alyosha, Тарас Тополя.
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