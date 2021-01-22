Чтение, саморазвитие и мотивация: Анита Луценко рассказала, что нужно делать, чтобы достичь своей цели

Украинская спортсменка, профессиональный тренер, а также известный эксперт по похудению Анита Луценко на своей странице в Инстаграм активно ведет свой блог, в котором публикует различные тренировки и советы для своих подписчиков.

В каждом человеке заложен потенциал, все мы для чего-то приходим в этот мир. Однако не у всех получается его раскрыть. Анита Луценка решила помочь своим подписчикам, и рассказала свое видение того, как можно его раскрыть.

Советы от Аниты Луценко:

Много много читать.

Определить, что любишь делать, от чего энергия прибывает, а не убывает. Зарабатывать лучше тем, что напитывает.

По какому вопросу к тебе обращаются знакомые чаще всего? это и есть твой талант. Просто надо его развить и монетизировать.

Учись! Много и не только в своей сфере. Все самое интересное возникает на пересечении дисциплин.

Не пытайся втоптать и раскритиковать людей своей сферы. Развивай себя, а не гноби других.

Не обращать внимание на критику того, что нельзя изменить, внешность например или что-то из уже сделанного.

Критику, которая обращена на то, что можно изменить, превращаем в мотивацию и идем менять это.

Анита верит, что в этой̆ жизни возможно вообще все! Просто нужно реально захотеть.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко показала упражнения для ягодиц и пресса в домашних условиях.