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iPhone убил 12-летнего мальчика ударом тока: подробности трагедии

iPhone убил 12-летнего мальчика ударом тока: подробности трагедии
05:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Арт-блогер Анастасия Сосновская рассказала, что в ее семье случилось горе. Ее 12-летний сын погиб от удара током.

Трагическую новость она сообщила на своей странице в Инстаграм 29 января.

"10 января мы потеряли сына. Ему было 12. Абсолютно здоровый. Счастливый. С большими планами" - написала Анастасия, добавив, что до последнего боролась за его жизнь.

Сосновская не говорила об этом раньше, так как только спустя почти 2 недели, судмедэксперты сообщили причину смерти ребенка.

Мальчик решил взять с собой в ванную телефон. А так как его мобильный быстро разряжался, он решил поставить его на зарядку. Телефон упал ребенку на живот и его ударило током, даже несмотря на то, что он успел выкинуть его на пол.

"Я хочу, чтобы каждый человек знал: да, от этого умирают. Чтобы вы раз и навсегда запретили детям - и себе - брать телефон в ванну. Детям - никогда. Ни под каким предлогом" - написала Сосновская.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Сосновская (@art.likbez)

Ранее, "Телеграф" писал, что внучка Григория Чапкиса сообщила о смерти сватьи хореографа.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 316

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iPhone, Смерть, Анастасия Сосновская.
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