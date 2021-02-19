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"Все связано с политикой": Фоззи из "ТНМК" высказался об артистах, которые выступают в РФ

"Все связано с политикой": Фоззи из "ТНМК" высказался об артистах, которые выступают в РФ
05:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александра Сидоренко

Участник музыкальной группы "Танок на майдані Конґо" ("ТНМК") Александр "Фоззи" Сидоренко рассказал "Телеграфу", что думает о ситуации, когда артисты и шоу "вне политики".

Музыкант заявил, что, по его мнению, все связано с политикой - от музыки до спорта.

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"Умные люди выдают желаемое публикой за действительное, типа: "я выше всего, я пою о вечной любви". Таких – 95%. Остается 5% по-настоящему блаженных брахманов, которые действительно могут не знать о том, что происходит. Остальные просто лукавят, потому что деньги очень нужны. Маланят – как говорили у нас в Харькове", - высказался Фоззи.

 
 
 
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Напомним, что в 2020 году Александр переболел коронавирусной инфекцией. О том, как артист оценивает действия власти в борьбе с пандемией в Украине - читайте здесь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Россия, Концерты, ТНМК, Артисты, Фоззи, Александр Сидоренко.
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