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Горбачеву - 90 лет. "Черти боятся перестройки и развала ада"

Горбачеву - 90 лет. "Черти боятся перестройки и развала ада"
10:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter

2 марта празднует свой 90-й день рождения бывший президент СССР Михаил Горбачев, в связи с чем в сети бурно обсуждают его карьеру и биографию.

Как известно, Горбачев родился 2 марта 1931-го в деревне Привольное на Ставрополье в русско-украинской семье крестьян. Детство и юность политика представляли собой тяжелые трудовые будни.

Он был первым и единственным президентом СССР, личность которого до сих пор вызывает самые противоречивые оценки.

Одни считают, что именно он несет ответственность за последствия перестройки и развал СССР, в то время как другие уверены, что политик положил все силы на спасение советской экономики, потерпел неудачу и теперь незаслуженно критикуется теми, для кого старался.

"Телеграф" сделал подборку мнений и шуток из соцсетей об этом:

 

 

 

 

 

Как сообщал "Телеграф", ранее Горбачев уверял, что покинул пост президента СССР добровольно, чтобы избежать внутренней войны.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Михаил Горбачев.
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