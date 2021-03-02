Горбачеву - 90 лет. "Черти боятся перестройки и развала ада"

2 марта празднует свой 90-й день рождения бывший президент СССР Михаил Горбачев, в связи с чем в сети бурно обсуждают его карьеру и биографию.

Как известно, Горбачев родился 2 марта 1931-го в деревне Привольное на Ставрополье в русско-украинской семье крестьян. Детство и юность политика представляли собой тяжелые трудовые будни.

Он был первым и единственным президентом СССР, личность которого до сих пор вызывает самые противоречивые оценки.

Одни считают, что именно он несет ответственность за последствия перестройки и развал СССР, в то время как другие уверены, что политик положил все силы на спасение советской экономики, потерпел неудачу и теперь незаслуженно критикуется теми, для кого старался.

"Телеграф" сделал подборку мнений и шуток из соцсетей об этом:

- Почему Горбачев ещё жив ?

- Потому что черти боятся перестройки, и развала ада. Горбачеву сегодня исполняется 90 лет. — Журнал «Либеральный Мурзилка» (@Journal_liberal) March 2, 2021

«Это благодаря ему у нас бардак в экономике и полный хаос! - Но благодаря ему у нас есть Пицца-хат»: Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сегодня 90 лет pic.twitter.com/7SUAYh6rBd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 2, 2021

90 лет назад родился Михаил Сергеевич Горбачёв – главный виновник распада СССР. До сих пор из-за его предательских действий на территории советского пространства идут гражданские войны. С 1991 года и по сегодняшний день погибли несколько млн человек, страна в нищете. Только суд. pic.twitter.com/NE2BhbCQUC — ✯ Далис ☭ (@CCCP_Dalis) March 1, 2021

В клабхаусе сейчас Чувак 2001 года рождения: Горбачев был лучшим президентом России Плющев: молодой человек, не путайте, Горбачев был президентом СССР Чувак 2001 года рождения: окей, бумер — Офисный Платон (@Nebazanas) March 2, 2021

Сегодня последнему президенту СССР Михаилу Горбачёву исполняется 90 лет. Горбачёв — самый долгоживущий правитель России в истории pic.twitter.com/cSBuB1KKEn — Лентач (@the_lentach) March 2, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее Горбачев уверял, что покинул пост президента СССР добровольно, чтобы избежать внутренней войны.