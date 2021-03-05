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Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправился на отдых в Колумбию вместе со своей мамой (фото)

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправился на отдых в Колумбию вместе со своей мамой (фото)
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправился встречать весну в жаркую Колумбию. Поехал он туда не один, а со своей мамой.

Кулинар видимо очень любит и дорожит своей матерью. На его странице в Инстаграм можно найти много совместных с ней снимков, поэтому неудивительно, что в свой отпуск Эктор взял с собой маму.

 
 
 
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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

 
 
 
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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

 
 
 
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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Шеф-повар постоянно делится яркими снимками с отдыха, показывая красочные места одного из департаментов Колумбии - Антьокии.

 
 
 
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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

 
 
 
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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Быстрое и легкое приготовление: острые макароны с сыром по рецепту Эктора Хименес-Браво (фото, видео)

5 марта мужчина поделился милым снимком, на котором позирует с мамой. Стоит отметить, что видимо их любимый цвет голубой, так как Эктор позирует в голубых плавках, а его мама в голубом платье свободного кроя.

"Пошел - оделся, как просили. Но пришла она и сказала, что на пляже можно и в плавках. А к родителям надо прислушиваться" - подписал снимки Эктор.

 
 
 
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Ранее, "Телеграф" писал, что главный судья "Мастер Шеф" поразил своих подписчиков откровенностью. Эктор Хименес-Браво опубликовал на своей странице довольно откровенный кадр, на котором предстал в обнаженном виде, прикрыв только самое сокровенное.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 250

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Кулинар, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво.
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