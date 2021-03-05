Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправился на отдых в Колумбию вместе со своей мамой (фото)

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправился встречать весну в жаркую Колумбию. Поехал он туда не один, а со своей мамой.

Кулинар видимо очень любит и дорожит своей матерью. На его странице в Инстаграм можно найти много совместных с ней снимков, поэтому неудивительно, что в свой отпуск Эктор взял с собой маму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Шеф-повар постоянно делится яркими снимками с отдыха, показывая красочные места одного из департаментов Колумбии - Антьокии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

5 марта мужчина поделился милым снимком, на котором позирует с мамой. Стоит отметить, что видимо их любимый цвет голубой, так как Эктор позирует в голубых плавках, а его мама в голубом платье свободного кроя.

"Пошел - оделся, как просили. Но пришла она и сказала, что на пляже можно и в плавках. А к родителям надо прислушиваться" - подписал снимки Эктор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Ранее, "Телеграф" писал, что главный судья "Мастер Шеф" поразил своих подписчиков откровенностью. Эктор Хименес-Браво опубликовал на своей странице довольно откровенный кадр, на котором предстал в обнаженном виде, прикрыв только самое сокровенное.