Известный шеф-повар наехал на Поплавского из-за вареников

Победитель популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко стремительно ворвался в мир "телевизионной кухни". Кулинар активно популяризует украинскую кухню на весь мир.

В интервью "Телеграфу" Клопотенко рассказал об ошибках когда-то "главного повара страны" Михаила Поплавского, который в свое время тоже пытался популяризовать украинскую кухню.

Михаил Михайлович презентовал шкварки, вареники, чебуреки и тому подобное, как часть украинской кухни. И вот Евгений Клопотенко может с этим поспорить. Ведь если изучить историю создания вареников, то они были созданы не в Украине, а на территории Турции, а Поплавский выходит, что позиционировал их, как украинскую кухню.

"90% людей считают, что украинская кухня - это борщ, вареники и сало. Для того, чтобы понять, что такое украинская кухня, надо ее изучить более глубоко. Нашу кухню нужно возрождать, а потом уже показывать людям" - говорит Евгений.

Поплавского не в чем, конечно, упрекнуть, ведь в принципе он ничего плохого не сделал. Он просто не "рылся" в глубинах истории. Однако Клопотенко отметил, что подобное плохо влияет на формирование украинской кухни и культуры.

Полный текст интервью с победителем "Мастер Шефа" читайте на "Телеграфе" по ссылке - Евгений Клопотенко: раньше украинцы потребляли много сала, потому что просто нечего было есть.