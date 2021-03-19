Саша Грей удивила публику новыми талантами, спровоцировав спор между украинцами и русскими (видео)

Американская актриса фильмов для взрослых Саша Грей (настоящее имя Марина Энн Хэнцис) испробовала себя в новой роли. Теперь она занимается кулинарией.

18 марта она записала видео под названием "Может ли Саша Грей приготовить борщ?".

"Это борщ. Борщ это украинское... российское... восточно-европейское блюдо. И каждый из них утверждает, что это их блюдо", - сказала она.

Естественно, столь трепетная тема не осталась без внимания пользователей сети и под соответствующим постом в Фейсбуке собралось множество комментариев о том, чьим блюдом является борщ.

Среди комментаторов даже отметился популярный шеф-повар и один из самых известных выпускников кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

"Саша, ты молодец, но борщ это украинское блюдо", - написал он.

Другие пользователи также напомнили актрисе, что она уже бывала в Украине и должна бы помнить чей борщ и Крым. Ей также посоветовали в следующий раз надеть вышиванку и использовать фото Киева для заднего фона, вместо символов Кремля.

Помимо того, ей порекомендовали рецепт российских щей: "оставь немного борща в кастрюле, а потом добавь много воды".

А вот и сам процесс приготовления блюда:

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