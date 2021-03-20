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Суббота, 20.03.2021
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"Простым смертным вакцина недоступна": сеть возмущена вакцинацией Сергея Жадана

"Простым смертным вакцина недоступна": сеть возмущена вакцинацией Сергея Жадана
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram

После того, как 5 марта в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1 от коронавируса вакцинировались первые украинские звезды шоу-бизнеса и спорта, все больше публичных людей начали тоже делать себе прививку от ковида. 

Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским, Русланой, Александром Педаном, Натальей Мосейчук и Сергеем Конюшком, 20 марта 2021 года привился от коронавируса и украинский писатель Сергей Жадан

Об этом он сообщил на своих страницах в Инстаграм и Фейсбук

"Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность" - подписал свой пост Жадан, добавив снимок, сделанный во время процедуры. 

 
 
 
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Публикация от Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan)

Подписчики писателя восприняли эту новость не очень положительно. Большинство пользователей сети возмутило то, что вместо того, чтобы вакцинировать медработников, военнослужащих, пожилых людей и лиц, относящихся к группам риска, прививки делают медийным персонам. В комментариях к постам Жадана "посыпались" негативные отзывы. 

Ранее, "Телеграф" писал, что популярный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, есть ли отличие между вакцинами AstraZeneca, Covishield и Phizer, и сообщил какая из них лучше.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 278

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Вакцинация, Сергей Жадан, Коронавирус.
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