"Простым смертным вакцина недоступна": сеть возмущена вакцинацией Сергея Жадана

После того, как 5 марта в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1 от коронавируса вакцинировались первые украинские звезды шоу-бизнеса и спорта, все больше публичных людей начали тоже делать себе прививку от ковида.

Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским, Русланой, Александром Педаном, Натальей Мосейчук и Сергеем Конюшком, 20 марта 2021 года привился от коронавируса и украинский писатель Сергей Жадан.

Об этом он сообщил на своих страницах в Инстаграм и Фейсбук.

"Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность" - подписал свой пост Жадан, добавив снимок, сделанный во время процедуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan)

Подписчики писателя восприняли эту новость не очень положительно. Большинство пользователей сети возмутило то, что вместо того, чтобы вакцинировать медработников, военнослужащих, пожилых людей и лиц, относящихся к группам риска, прививки делают медийным персонам. В комментариях к постам Жадана "посыпались" негативные отзывы.

Ранее, "Телеграф" писал, что популярный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, есть ли отличие между вакцинами AstraZeneca, Covishield и Phizer, и сообщил какая из них лучше.