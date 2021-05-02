Беременная Катя Осадчая впервые показала округлившийся животик (фото)

Украинские телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов вновь станут родителями. О том, что ведущая программы "Світське життя" находится в положении, рассекретила эстрадная певица Оля Полякова во время интервью в Турции.

Долгое время Осадчая скрывала, что ожидает третьего ребенка, но стоит сказать, весьма неудачно: зрители проекта "Голос країни-11", где супруги являются ведущими, заметили, что Катя постоянно пыталась как-то скрыть свой живот, выбирая свободные наряды.

На майские праздники звездные супруги отправились на курорт, где греются в лучах солнца и купаются в кристально чистой воде.

Юрий Горбунов решил поделиться со своими подписчиками в Инстаграме первый "беременным" фото жены, где телеведущая уже ничего не прикрывает.

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"Загадывайте желание - они обязательно сбываются! Всем хороших Пасхальных праздников!!", - обратился телеведущий к фолловерам.

Отметим, что с праздником Пасхи украинцев поздравили и другие представители отечественного шоу-бизнеса.