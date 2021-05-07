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Психолог из "Холостяка" Светлана Арефния: "Для меня выбор Михаила был ожидаемым. Я в восторге!"

Психолог из "Холостяка" Светлана Арефния: "Для меня выбор Михаила был ожидаемым. Я в восторге!"
08:12 Сегодня Телеграф

Уже сегодня, 7 мая, проект "Холостяк-11" фактически выйдет на свою финишную прямую. Настал тот момент, когда Розали, Аня, Джессика и Даша познакомят главного героя реалити Михаила Заливако со своими семьями и друзьями. Этот этап должен быть чрезвычайно волнительным как для самого главного героя, так и для участниц.

"Телеграф" тоже с нетерпением ждет очередного выпуска. И, чтобы погрузиться вместе с читателями в атмосферу шоу, пообщался с одним из действующих лиц проекта. Эксперт "Холостяка", кандидат психологических наук и семейный психотерапевт Светлана Арефния, рассказала нам о некоторых нюансах реалити-шоу.

– Светлана, мы понимаем, что раскрывать секреты нельзя, но ваша работа в рамках рейтингового шоу "Холостяк" очень интересна. На пост-шоу "Как выйти замуж" девушки часто достаточно бурно реагируют на слова экспертов. В соцсетях потом пишут негативные посты. А в лицо вам говорили претензии героини, герои?

– На самом деле, нет. Как бы мы не говорили какие-то неприятные вещи, с которым кто-то из участников может быть не согласен, все равно потом постепенно прислушиваются и записываются на терапию, начинают это прорабатывать.

– Почему вообще героини так реагируют на мнение экспертов проекта?

– Понятное дело, что если человек бурно реагирует и с чем-то прям сильно не согласен, то, значит, мы попали в какую-то больную точку, важное, болезненное место для участника. И они это понимают. Дело в том, что очень много вырезают, вы же понимаете. Если такая реакция даже и существует, то я этому рада. Значит мы попали туда, куда нужно. Со временем этот человек начнет задумываться, прорабатывать, оно все равно в мозгах остается. И, возможно, это как раз станет подталкивающим механизмом к тому, чтобы человек начал разбираться в себе.

– То есть подобные проекты могут дать толчок к работе над собой в психологическом плане?

– Эти проекты дают огромный толчок для проработки себя. И, поверьте, у меня очень много клиентов из проектов, которые приходят и продолжают тему, поднятую в реалити. Эти проекты невероятно помогают. Особенно пост-шоу, потому что мы очень много рассказываем, вкладываем, разжевываем и объясняем. Я – с научной точки зрения, Андрюха (Андрей Жельветро, телеэксперт, психолог - ред.) с жизненной позиции какие-то приводит примеры. Мне кажется, пост-шоу даже можно назвать психологическим, оно реально раскрывает глаза на некоторые важные аспекты. Если даже герои пока не готовы с ними встречаться – ничего страшного. Пройдет время и они пересмотрят это шоу и задумаются.

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–  Вы ведь уже знаете победителя. По вашему мнению, выбор Михаила Заливако, героя "Холостяк-11", был ожидаемым?

– Для меня – да. Я то знаю просто больше. Я в восторге от его выбора! Мне очень нравится. Все что могу сказать (смеется, - ред).

– А касаемо Ксении Мишиной и Александра Эллерта? Их пара сложилась в проекте "Холостячка". Зрители чуть ли не на два лагеря разделились. Вы, как эксперт ожидали, что Ксения сделает такой выбор?

– В одном из эфиров я общалась с Ксюшей, именно тогда это было ощутимо. Смотришь на человека – а у нее "бабочки летают" (смеется, - ред.). Это было видно. Я в тот момент, когда только с ней пообщалась, на 100% была уверена, что Ксюша выберет Сашу. Это было видно невооруженным взглядом, когда искры летают между друг другом. И я не ошиблась в выборе.

Мишина и Эллерт

– То есть реально в таких условиях раскрыться, быть собой и понравиться человеку?

– Это очень сложно – в таких условиях раскрываться. И многие говорят о том, что сложно из-за камер и так далее. Но реально. Потому что если твой реальный запрос был на построение отношений, и ты погружаешься в этот процесс, то тебя уже ничего не смущает и не останавливает. И, правда, многие раскрываются, прямо очень искренне. Становятся такими, какие они есть в жизни. В итоге – совпадают пары.

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Евгения Юрина
Автор: Евгения Юрина
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Все по теме:

Реалити-шоу, Шоу-бизнес, Психология, Холостяк, Светлана Арефния.
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