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Фото еды для соцсетей и резьба по льду: как прошел 15 выпуск проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото, видео)

Фото еды для соцсетей и резьба по льду: как прошел 15 выпуск проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото, видео)
Обновлено 21:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram masterchefstb

В субботу, 15 мая, прошел пятнадцатый выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".

В первом конкурсе у кулинаров появится возможность продемонстрировать свой художественный вкус. Все мы знаем, что любой ресторан или кафе старается максимально красиво оформить свои профили в соцсетях, чтобы привлечь новых посетителей.

Участникам нужно будет красиво сфотографировать свои приготовленные кулинарные шедевры. Судьи "Мастер Шефа" попробуют только те блюда, которые покажутся им на фото наиболее аппетитными.

На этой неделе, к сожалению, заболел Николай Мигаль, поэтому он не участвует в конкурсе.

Стелла стала лучшей в первом испытании.

Во втором конкурсе участников проекта очень удивили на кухне целые глыбы льда и неизвестные инструменты.

Кулинарам предстоит вдохновиться погодными условиями - холодом и зимой. Они должны будут приготовить ресторанные блюда из льда. Более того, участники собственноручно вырежут посуда из глыб.

Источник фото: Инстаграм

На битве черных фартуков участники обнаружат под коробками-загадками блюдо из необычных ингредиентов. Групер, папайя и ямс - не те продукты, которые можно найти в обычном украинском магазине. Кулинарам нужно приготовить точно такое же блюдо с сохранением внешнего вида, вкусов и текстур, но из привычных нам продуктов.

По результатам битвы черных на 15 неделе проект покидает Леонид Малюга.

Чтобы посмотреть онлайн 15 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

22 мая в 19:00 смотрите 16 выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ". Не пропустите!

Напомним, что ведущий проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который уже 11-й год ведет шоу, недавно получил украинское гражданство.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 175

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Шоу, Мастер-шеф.
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