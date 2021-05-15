Фото еды для соцсетей и резьба по льду: как прошел 15 выпуск проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото, видео)

В субботу, 15 мая, прошел пятнадцатый выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".
В первом конкурсе у кулинаров появится возможность продемонстрировать свой художественный вкус. Все мы знаем, что любой ресторан или кафе старается максимально красиво оформить свои профили в соцсетях, чтобы привлечь новых посетителей.
Участникам нужно будет красиво сфотографировать свои приготовленные кулинарные шедевры. Судьи "Мастер Шефа" попробуют только те блюда, которые покажутся им на фото наиболее аппетитными.
На этой неделе, к сожалению, заболел Николай Мигаль, поэтому он не участвует в конкурсе.
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Стелла стала лучшей в первом испытании.
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Во втором конкурсе участников проекта очень удивили на кухне целые глыбы льда и неизвестные инструменты.
Кулинарам предстоит вдохновиться погодными условиями - холодом и зимой. Они должны будут приготовить ресторанные блюда из льда. Более того, участники собственноручно вырежут посуда из глыб.
Источник фото: Инстаграм
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На битве черных фартуков участники обнаружат под коробками-загадками блюдо из необычных ингредиентов. Групер, папайя и ямс - не те продукты, которые можно найти в обычном украинском магазине. Кулинарам нужно приготовить точно такое же блюдо с сохранением внешнего вида, вкусов и текстур, но из привычных нам продуктов.
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По результатам битвы черных на 15 неделе проект покидает Леонид Малюга.
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Чтобы посмотреть онлайн 15 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!
22 мая в 19:00 смотрите 16 выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ". Не пропустите!
Напомним, что ведущий проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который уже 11-й год ведет шоу, недавно получил украинское гражданство.