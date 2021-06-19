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"Не знаю, как мы без тебя жили": Джамала умилила сеть снимками младшего сына

"Не знаю, как мы без тебя жили": Джамала умилила сеть снимками младшего сына
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

19 июня 2020 года украинская певица Джамала во второй раз стала мамой. Артистка родила второго сына, которого назвали Селим-Гираем. Поначалу певица не показывала лицо сына, и лишь когда ему исполнилось 9 месяцев он снялся в клипе звездной мамы на песню "Вірю в тебе".

В его первый день рождения Джамала опубликовала трогательный пост в Инстаграме, к которому прикрепила несколько милых семейных снимков. Специально ко дню рождения Селим-Гирая артистка устроила семейную фотосессию. Джамала, ее муж Бекир и мальчики: Эмир и Селим-Гирай, позировали в светлых нарядах на белом фоне. 

Стоит отметить, как старший брат трепетно относится к малышу. Мальчики обнимались и смеялись на камеру. 

"Я не знаю, как мы без тебя жили. Будь всегда. Хайырлы яшлар олсун (Поздравляю с днем рождения). Любим", – подписала снимки певица.

 
 
 
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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк продолжает фолловеров радовать пикантными кадрами. На свой странице в соцсети телезвезда показала, как можно выглядеть сексуально даже на рыбалке.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

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Певица, День рождение, Джамала.
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