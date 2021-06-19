"Не знаю, как мы без тебя жили": Джамала умилила сеть снимками младшего сына

19 июня 2020 года украинская певица Джамала во второй раз стала мамой. Артистка родила второго сына, которого назвали Селим-Гираем. Поначалу певица не показывала лицо сына, и лишь когда ему исполнилось 9 месяцев он снялся в клипе звездной мамы на песню "Вірю в тебе".

В его первый день рождения Джамала опубликовала трогательный пост в Инстаграме, к которому прикрепила несколько милых семейных снимков. Специально ко дню рождения Селим-Гирая артистка устроила семейную фотосессию. Джамала, ее муж Бекир и мальчики: Эмир и Селим-Гирай, позировали в светлых нарядах на белом фоне.

Стоит отметить, как старший брат трепетно относится к малышу. Мальчики обнимались и смеялись на камеру.

"Я не знаю, как мы без тебя жили. Будь всегда. Хайырлы яшлар олсун (Поздравляю с днем рождения). Любим", – подписала снимки певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

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