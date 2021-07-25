Маст-хэв для мужчин и женщин: секс-блогер дала список лучших "взрослых" игрушек (18+)

В человеческом организме скрыто множество тайн. Конечно же, эти тайны затрагивают тему секса. С одним партнером можно быстро достичь оргазма, с другим нужны дополнительные усилия и секс-приборы. Покупка секс-игрушек станет идеальным решением для пар, которые хотят освежить отношения и испытать новые эмоции в постели.

Секс-блогер в Twitter-аккаунте "Взрослый контент" поделилась универсальным списком интимных товаров как для женщин, так и для мужчин.

Базовый минимум для женщин:

Лубрикант на водной основе

Смазка важнее! Хороший лубрикант всегда придет на помощь, если естественной смазки не хватает во время секса или мастурбации, если вы используете игрушку, а также в таких более бытовых вещах, как использовании менструальной чащи/тампона/вагинальных шариков/гормонального кольца.

Еще смазка без вкуса и запаха пригодится при оральном и анальном сексе - но лучше все-таки использовать лубриканты, которые специально для этого предназначены.

Презервативы

Да, хорошие презервативы всегда должны быть у вас под рукой! Не нужно объяснять, почему они важны (вы и так это знаете).

Вибромассажер

Здесь следует сразу уточнить, почему именно "вибромассажер", а не более знакомое слово "вибратор". Большинство массажеров имеет форму, не подразумевающую проникновения (если только он не маленького размера) и придуманы для стимуляции наружных эрогенных зон.

Если верить статистике, более 80% женщин нуждаются в дополнительной стимуляции клитора, чтобы получить оргазм - будь то секс с партнером или мастурбация соло. Как раз для этого и разработаны вибромассажеры.

Возбуждающий гель

Вы наверняка сразу подумали: зачем он мне, ведь я и так неплохо возбуждаюсь! Но дело не только в этом.

Такие средства очень хороши тем, что способны сделать партнерский секс или мастурбацию еще приятнее, а сами ощущения еще острее и ярче.

Вибратор для точки G и клитора

Вибраторы для двойной стимуляции (или так называемые "вибраторы-кролики") отлично подойдут женщинам, которые испытывают оргазм от одновременного воздействия на точку G и область клитора.

Базовый минимум для мужчин:

Мастурбаторы

Они помогут получить качественную и быструю разрядку, причем как в одиночку, так и с партнером. Игрушка надевается на член по принципу презерватива, а затем характерными движениями туда-сюда осуществляется стимуляция. Ощущения получаются очень яркими!

Лубриканты на водной основе

Если есть мастурбатор, обязательно должна быть смазка.

Не думаю, что нужно пояснять, почему удовлетворять себя "насухую" плохая идея. Как и в случае с женской подборкой, для применения хорошего лубриканта случай всегда найдется.

Эрекционное кольцо

Действие кольца основано на законах гидравлики: оно надевается у основания члена и вызывает активный приток крови, а сила сжатия уменьшает отток путем снижения кровяного давления. Такие кольца одновременно делают эрекцию более мощной, продляют половой акт за счет снижения оттока крови (но использовать игрушку можно не более 30 минут) и дополнительно стимулируют мошонку мужчины или клитор партнерши, если в кольце предусмотрена функция вибрации.

Презервативы

Массажеры простаты

Причина для беспокойства большого числа мужчин - "А вдруг мне понравится такая стимуляция? Это значит, что Я ГЕЙ". Нет, не значит.

Ранее "Телеграф" писал, как оргазм благоприятно воздействует на женский организм.